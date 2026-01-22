ARCA presentó las nuevas escalas del monotributo para febrero del 2026: cuánto pagará cada contribuyente

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuáles son las nuevas escalas del monotributo que entrarán en vigencia a partir de los primeros días de febrero del 2026. Las cuotas mensuales incluyen el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social. Además, se ajustaron en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con la nueva escala, la Categoría A que es la más baja eleva su tope de ingresos anuales de $8.992.597 a $10.277.988,13, mientras que la Categoría K, que es la más elevada, pasa de $94.805.682 a $108.357.084 por año, reflejando el ajuste por inflación acumulada del semestre.

ARCA pone en marcha el monotributo unificado en CABA: Cómo funciona y qué cambia

Desde ARCA (ex AFIP) recordaron “que quienes hayan tenido cambios en ingresos, alquileres, superficie del local o consumo de energía deben ingresar con clave fiscal para actualizar su situación; de lo contrario, se considera que no hubo modificaciones y se mantiene la categoría vigente”.

El impacto también se traslada a las cuotas mensuales, que incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social. La categoría A subiría de $37.085,74 a $42.386 mensuales; la B, de $42.216,41 a $48.250; y la categoría K de locación y servicios pasaría de $1.208.890 a $1.381.687.

Los nuevos importes deberán abonarse a partir de febrero y regirán hasta julio de 2026. Actualmente, se estima que hay unos 3,5 millones de monotributistas, entre quienes solo pagan el impuesto y aquellos que abonan la carga completa.

Cómo puedo recategorizar mi monotributo en 2026

Para poder realizar el trámite de recategorización, se puede realizar el proceso en el portal web de ARCA, en el apartado de Monotributo, siguiendo los siguientes pasos:

- Ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal.

- Seleccionar la opción "Recategorizarme" para revisar los datos registrados.

- Confirmar la opción "Continuar recategorización".

- Actualizar los parámetros (ingresos, superficie afectada, consumo de energía, etc.).

- Generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.

Monotributo: Qué recomienda considerar ARCA antes de la recategorización del 2026

Cuándo es la próxima recategorización

Los períodos establecidos por el organismo recaudador son cada seis meses, en el quinto día de febrero y agosto, y cuando llegan se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses.

Si el contribuyente tuvo cambios en sus ingresos, alquileres, superficie del local o energía consumida, debe ingresar con su clave fiscal para recategorizarse; si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría.

Los pasos para recategorizarse están detallados en la guía “Recategorización de Monotributo”. Por su parte, ARCA desarrolló la Recategorización simplificada, por lo que, a partir de ahora, una vez que el contribuyente comience el trámite en el portal Monotributo, el sistema va a mostrar de forma automática la facturación anual.

Recategorización de oficio o automática

Este es un proceso automático que opera cuando un contribuyente no se recategorizó o lo hizo de manera inexacta. El procedimiento se inicia cuando se detectan compras, gastos o acreditaciones bancarias por un valor superior a los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual se está encuadrado.

Recategorización del monotributo en ARCA: cómo hacerla y cuál es la fecha límite

Quienes sean recategorizados de oficio por ARCA recibirán una notificación en el domicilio fiscal electrónico dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al plazo previsto para realizar la recategorización. Los motivos de la recategorización de oficio podrán consultarse con clave fiscal desde el portal de Monotributo.

En caso de existir un inconveniente, se podrá presentar un recurso de apelación a la categoría asignada dentro de los 15 días de recibida la notificación, a través del servicio con clave fiscal “Presentaciones Digitales”, seleccionando el trámite “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término”. Vencido el plazo, el recurso podrá iniciarse mediante el trámite “Recategorización de oficio del monotributo – recurso fuera de término”.

Confirmada la decisión administrativa, la recategorización de oficio producirá efectos, respecto de cada semestre calendario (enero/junio y julio/diciembre), a partir de los períodos devengados agosto y febrero y las obligaciones de pago resultantes serán de aplicación a partir de dichos períodos y, respectivamente, hasta los períodos devengados enero y julio, inclusive.

GZ cp