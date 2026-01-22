La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) presentó un balance de la nueva política de precios de la medicina prepaga, luego de la liberación de las cuotas y de un año marcado por tensiones entre el Gobierno y las empresas del sector. Según el relevamiento oficial, cuatro de las cinco principales prepagas del país aplicaron aumentos anuales inferiores a la inflación, mientras que una sola superó el índice de precios al consumidor (IPC) que mide el INDEC.

La inflación acumulada de 2025 cerró en 31,5%, número que funcionó como referencia para las prepagas durante gran parte del año. Entre las autoridades y las compañías acordaron de forma tácita ajustar las cuotas mes a mes en línea con la inflación publicada. Ese esquema permitió descomprimir el conflicto que había escalado en 2024, aunque con tensiones. En mayo, por ejemplo, varias empresas debieron revisar subas ya comunicadas a sus afiliados, incluso después de haber comunicado los aumentos.

Con el correr de los meses, los incrementos comenzaron a asemejarse al IPC mensual. El propio sitio web de la SSS, habilitado para transparentar los aumentos de cada prepaga, refleja que en el tramo final del año prácticamente no hubo diferencias entre las compañías.

El foco principal del Gobierno estuvo puesto en las prepagas de mayor tamaño, por el impacto social y económico de sus aumentos por la cantidad de afiliados que concentran. En este sentido, algunas empresas más pequeñas quedaron fuera del radar, y en ciertos casos sus asociados afrontaron ajustes superiores al promedio.

El costo de vida en 2025: Educación, tarifas y alimentos por encima de la inflación anual

Cuáles fueron los ajustes de principales prepagas

De acuerdo con el análisis de la SSS, las cinco empresas más grandes del mercado, que representan el 71% de los afiliados del sistema, en 2025 aplicaron un ajuste similar a la inflación acumulada:

- Swiss Medical: 26,42% de aumento anual

- OSDE: 29,8%

- Medifé: 30,47%

- Galeno: 31,45%

- Sancor Salud: 32,5%

Las primeras cuatro quedaron por debajo del IPC, mientras que Sancor Salud fue la única del grupo que lo superó, con un incremento de un punto porcentual por encima del índice oficial. Se trata de una de las compañías que más creció en cantidad de afiliados en los últimos años.

En 2024, las prepagas habían aumentado un 250%, mientras que la inflación había sido del 166%.

El relevamiento oficial también detectó aumentos superiores al índice en otras prepagas con un volumen relevante de socios. Entre ellas figuran Hospital Italiano (32,55%), Unión Personal (33,8%) y OMINT (36,25%), que ocupa el sexto lugar en cantidad de afiliados.

Según la información de la SSS, el ranking de afiliados está encabezado por OSDE (2.203.944) y Swiss Medical (1.032.351), seguidas por Sancor Salud (671.969), Galeno (442.588) y Medifé (317.775). OMINT suma 283.319 afiliados.

En conjunto, el llamado “grupo de las cinco” concentra 4.668.627 personas. Se estima que el sistema de medicina privada alcanza a cerca del 15% de la población, unos seis millones de usuarios, en su mayoría trabajadores cuyo plan es financiado por el empleador.

Las obras sociales sindicales: cómo es la pelea de fondo entre la CGT y el Gobierno

Desde la Unión Argentina de Salud (UAS), que agrupa a prepagas y prestadores, señalaron que la inflación ponderada del sector fue incluso menor que la general: 28,2% anual, como resultado de una suba promedio del 32,34% en las cuotas y del 21,61% en medicamentos y productos médicos.

El escenario contrasta con el inicio de la gestión de Javier Milei, cuando las prepagas aplicaron aumentos promedio del 151% tras la liberación de precios, lo que derivó en una fuerte intervención oficial. En ese momento, el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió: “Le están declarando la guerra a la clase media”.

A un año de aquel episodio, que incluyó un juicio de la SSS contra las empresas y una investigación por presunta cartelización, aún en curso, el sector cerró 2025 con subas más contenidas, sin una pérdida significativa de afiliados y con ajustes recientes, como los de febrero, alineados con la inflación.

TV/ff