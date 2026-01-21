La posible vuelta de Javier Milei a Córdoba volvió a agitar el tablero político provincial. Tras su paso por Jesús María, el presidente de la Nación fue invitado a la Fiesta Nacional del Trigo, que se realizará desde el 12 al 15 de febrero en la ciudad de Leones.

¿Milei en Leones?

La invitación fue cursada por el Club Leones, entidad organizadora del evento, y desde el entorno del protocolo presidencial admiten que “hay alguna chance” de que el mandatario asista.



La particularidad no es menor: Leones es gobernada por Fabián “Pipi” Francioni, un intendente de perfil abiertamente kirchnerista y uno de los dirigentes cordobeses más críticos de Milei.

La eventual visita presidencial se daría, además, en un contexto político sensible, atravesado por la discusión de la reforma laboral en el Congreso y por la negociación —aún difusa— entre el Gobierno nacional y los gobernadores.



Francioni no disimuló su rechazo ante la posibilidad de que Milei llegue a su ciudad. “Para mí no es un presidente de la Nación, es un muchacho que llegó a estos lugares y nadie sabe cómo llegó y por qué llegó”, afirmó

“Si viene a Leones, a mí me da exactamente lo mismo. Será bienvenido por la gente que lo quiere, que lo apoya, que lo defiende, pero para nosotros políticamente no existe”, agregó.



El intendente fue más allá y vinculó el apoyo electoral a Milei con el ajuste que, asegura, hoy golpea de lleno a los municipios. “La gente viene todo el día a pedirnos viviendas, a pedir terrenos, a pedir cordón cuneta, y votaron a un papanatas como estos que dice que el que quiere algo se lo tiene que ganar”, lanzó, sin matices.

Coplanacu sobre Milei: "Alguien que ningunea el reclamo social no puede venir a sumarse a la celebración del pueblo"

“Este payaso no le envía a Córdoba un solo peso”

Según detalló, Leones debió aumentar un 90% sus tasas municipales en un contexto de fuerte suba de costos. “El combustible aumentó más del 520%. El municipio es lo que más gasta”, explicó, y cuestionó en diálogo con La Voz la falta de recursos enviados por la Nación: “Este payaso que está de presidente no le envía a Córdoba un solo peso”.



Consultado sobre si recibiría institucionalmente a Milei en caso de que se concrete la visita, Francioni fue tajante: “Yo no lo recibiría, no pienso ir ni aparecer”. Sin embargo, aclaró que no habría ningún tipo de conflicto: “Es bienvenido a la ciudad porque el 70% de la gente lo votó. Las puertas están abiertas”.



La tensión entre Nación, provincias y municipios atraviesa buena parte del interior cordobés. Incluso dentro del oficialismo provincial admiten, en voz baja, que la situación financiera de los gobiernos locales es cada vez más ajustada, mientras la demanda social no cede. “Nos exigen servicios y votan a Milei”, resumió un intendente del sudeste provincial.



Mientras tanto, Leones queda en el centro de la escena. Si Milei confirma su presencia en la Fiesta Nacional del Trigo, será una postal incómoda: un presidente libertario en territorio adverso, en medio de una Córdoba que lo votó masivamente pero empieza a mostrar fisuras en el entusiasmo.