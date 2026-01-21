Senadora cordobesa invitó a Milei a la Fiesta Nacional del Trigo en Leones

La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero invitó al presidente Javier Milei a la Fiesta Nacional del Trigo que se realizará en el mes de febrero den la ciudad del sur provincial.

Fiesta Nacional del Trigo en Leones

"Soy la senadora de Milei en Córdoba. Y la senadora de Córdoba ante Milei. Para defender las políticas de la libertad. Y para servir siempre a mi provincia", escribió la legisladora en la red social "X".

"Hoy llevé personalmente la invitación al Presidente @JMilei a la 70° Fiesta Nacional del Trigo, que se celebrará en febrero en Leones, Córdoba", confirmó Álvarez Rivero.

"La cosecha de trigo argentina será récord, y los cordobeses estamos muy orgullosos de ser protagonistas. Argentina será próspera! VLLC!", concluyó la senadora.

La invitación se conoce días después de que Milei fuera ovacionado por una multitud en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, evento en el que interpretó la canción "Amor salvaje" junto al Chaqueño Palavecino.

Programación de la Fiesta del Trigo

La 70° edición de la Fiesta Nacional del Trigo se desarrollará entre el jueves 12 y el domingo 15 de febrero en la ciudad ubicada en el departamento Marcos Juárez, a unos 248 kilómetros al sur de la capital cordobesa.

La grilla incluye artistas como Airbag, La Delio Valdez, Eugenia Quevedo y La Banda De Carlitos, Q’ Lokura, Ahyre y Paquito Ocaño, entre otros.

Quién es el intendente de Leones

El intendente de Leones es el médico anestesiólogo Fabián “Pipi” Francioni, identificado con las políticas del kirchnerismo que cumple su cuarto mandato desde el 2007 (2007-2011 / 2011-2015 / 2019-2023).

Francioni, de 57 años, fue reelegido el 11 de junio de 2023 con el 60% de los votos, según informa la página de la Municipalidad de Leones.