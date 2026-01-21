Diego Guelar sobre Groenlandia: "Hay una especie de espiral de locura, es muy absurdo"

El exembajador argentino en China y EE.UU, Diego Guelar, aseguró que “lo de Groenlandia es muy absurdo” al referirse a la intención del presidente Donald Trump de tomar el control de esa isla.

“Es muy difícil de entender lo que está ocurriendo. Porque hay una especie de espiral de locura, no se puede describir de otra forma. Lo de Groenlandia es muy absurdo”, sostuvo el exdiplomático.

“Obviamente cuando uno ve el mapa no hay ninguna duda que es muy importante ese pedazo, esa enorme isla, propiedad de Dinamarca, pero que está obviamente en una zona de mucha seguridad del mundo, como es la organización del Tratado del Atlántico Norte, donde está Dinamarca, está Estados Unidos”, explicó Guelar.

“Estados Unidos tiene una base muy importante, en Groenlandia tiene un pacto con Dinamarca y con Groenlandia por el cual puede ampliar esa base”, precisó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además diferenció la situación del Ártico de la del Polo Sur, “donde tenemos la ventaja de tener un tratado antártico desde 1959 que ha concentrado bajo el patrocinio de 56 países del mundo que el Polo Sur sea un lugar preservado absolutamente, solamente se admiten actividades científicas y turísticas y reguladas además” por lo que “no hay peligro de un abuso en la explotación de recursos”.

“Hay un avance extraordinario de la humanidad que exista. No lo hay en el Ártico, entonces en el Ártico hay circulación libre de todos los países. Efectivamente China y Rusia y cualquiera que quiera transitar puede hacerlo”, aclaró.

Guelar consideró que “hoy ha aumentado la importancia porque producto del cambio climático se ha transformado en un paso importante”.

“Antes prácticamente no se podía transitar porque los hielos eran permanentes. Hay deshielo, entonces hay tránsito, hay muchos recursos naturales”, enfatizó Guelar.

“Yo creo que Trump va por los recursos naturales de Groenlandia. Pero realmente es un caso muy absurdo, muy peligroso, porque además destruye una alianza entre Estados Unidos y Europa, que ha sido un regulador en los últimos 80 años de la seguridad mundial”, evaluó.

“Estamos en una situación muy absurda y todo indica que hay una espiral de crecimiento de ese absurdo”, insistió el exdiplomático.

“Esto es un debate en Estados Unidos y muy grande. Este delirio que está ocurriendo, que yo creo que ya es el campo de la psiquiatría y no de la geopolítica, va a tener un regulador dentro de esa gran nación que son los Estados Unidos de Norteamérica, que ya están obviamente escandalizados con esto que está ocurriendo, ya han empezado a reaccionar inclusive parte del Partido Republicano, tanto en diputados como en senadores”, analizó.

“Creo que el gran regulador va a ser ponerle un límite a todo esto dentro de los propios Estados Unidos”, cerró Guelar.