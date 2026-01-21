Éxito médico en Córdoba: el Hospital Infantil resecó un tumor cerebral intraventricular en un adolescente

El Hospital Infantil Municipal de Córdoba realizó con éxito la resección de un tumor cerebral intraventricular en un paciente de 13 años que padecía cefaleas persistentes desde hace aproximadamente cinco años. La compleja intervención quirúrgica, que duró cuatro horas, permitió la extracción completa de la lesión sin complicaciones.

El adolescente consultó en la guardia del hospital con un cuadro de cefalea y vómitos que se acentuó durante el último mes. Si bien los síntomas cedían de manera transitoria con analgésicos, los médicos decidieron realizar estudios por imágenes que revelaron una lesión tumoral localizada dentro de los ventrículos cerebrales, la cual generaba hidrocefalia (acumulación anormal de líquido en el cerebro).

"El paciente de 13 años no tenía otros antecedentes patológicos. Había sido estudiado por varios pediatras y eventualmente por un neurólogo", explicó Diego Trefiglio, jefe de Neurocirugía del Hospital Infantil. El médico detalló que en diciembre "se acentuó su cuadro de cefalea, consultó al hospital Infantil y se detectó una lesión tumoral intraventricular a nivel profundo".

El paciente presentaba hipertensión endocraneana y un fondo de ojo con edema de papila y disminución de la agudeza visual, lo que motivó la urgencia de la intervención quirúrgica.

La cirugía estuvo a cargo del equipo médico del doctor Trefiglio, integrado por Franco Falco y Luciano Carrara, con la participación de la anestesióloga Tania Aguirre y las instrumentadoras Silvana Silva y Verónica Bustos. El procedimiento se desarrolló íntegramente bajo visión microscópica.

Durante la intervención, los especialistas utilizaron tecnología de última generación: un aspirador ultrasónico, que permite fragmentar el tumor mediante vibraciones de alta precisión y aspirarlo de forma controlada, reduciendo el riesgo de daño sobre el tejido cerebral sano; y un craneótomo, incorporado al equipamiento del Hospital hace aproximadamente tres años, que permite la apertura del cráneo de manera segura y controlada.

El paciente presentó una evolución clínica favorable tras la cirugía. "Cursó un buen postquirúrgico inicialmente en la terapia y posteriormente en una sala común hasta estar próximo ahora a recibir el alta médica", señaló el jefe de Neurocirugía. Próximamente continuará su tratamiento oncológico integral en el Hospital, con seguimiento especializado.

Este tipo de cirugías son prestaciones de máxima complejidad. En la provincia de Córdoba, solo dos centros públicos las realizan de manera gratuita: el Hospital de Niños y el Hospital Infantil Municipal.