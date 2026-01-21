Caso Tania S.: Néstor Maldonado declarará este viernes y la fiscalía evaluará si agrava la acusación

La causa judicial por el caso Tania S. en Córdoba entra este viernes en una instancia decisiva, como lo dio a conocer Cadena3. En la fiscalía de Cosquín, Néstor Maldonado declarará por primera vez ante la fiscal Sabrina Ardiles, quien deberá definir si corresponde agravar la imputación o revisar la situación procesal del detenido.

El caso Tania S., que tuvo amplia repercusión en la provincia, se encuentra bajo análisis judicial luego de que la mujer denunciara haber sido secuestrada y apareciera maniatada en La Cumbre. A partir de esa denuncia, Néstor Maldonado quedó detenido y es hasta ahora el único imputado.

En vigilia por la indagatoria de Maldonado

En los últimos días, la abogada de la familia de la denunciante sostuvo públicamente la hipótesis de tentativa de femicidio y reclamó que se agrave la imputación. La posición fue expresada en distintos espacios mediáticos y apunta a que el hecho sea investigado bajo una figura penal más severa.

Giro en la investigación: la investigación avanza entre un detenido, chats y versiones enfrentadas

Sin embargo, el abogado defensor Carlos Nayi rechazó esa versión y aseguró que el relato presentado por la mujer sería falso. Según se explicó, la defensa aportó elementos de prueba que contradicen la denuncia y podrían beneficiar a Maldonado.

Uno de los puntos que genera mayor expectativa en la fiscalía es que la mujer aún no prestó declaración formal ante la Justicia. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que esa ausencia de testimonio dificulta la reconstrucción de los hechos y será un aspecto central a evaluar en el avance de la causa. Según se informó, la presunta víctima se encuentra internada por un cuadro emocional, lo que por el momento le impide brindar declaración.

Tras la declaración indagatoria prevista para este viernes, la fiscal Ardiles deberá resolver si mantiene la detención y agrava la acusación o si, por el contrario, corresponde modificar la imputación y la situación procesal del acusado. La decisión será clave para definir el rumbo de la investigación.

Posible vínculo

A partir de la repercusión pública del caso, familiares y personas del entorno de ambas partes brindaron testimonios en distintos medios de comunicación. De esas declaraciones surge una de las hipótesis que hoy analiza la fiscalía: la posible existencia de un vínculo previo entre la denunciante y Néstor Maldonado, un elemento que podría introducir un giro en la investigación y que aún está siendo evaluado por la Justicia.

En ese marco, fuentes del entorno del detenido señalaron que entre ambos habría existido una relación anterior, que describen como conocida y consentida por las partes. Esa línea fue incorporada al expediente y forma parte de los elementos que la fiscalía deberá ponderar en el avance de la causa.

Tania S.: los chats inquietantes antes del ataque y cómo fue hallada tras 48 horas desaparecida

Una familiar directa de Maldonado relató a CBA24N que el hombre se comunicó con ella tras ser detenido y le explicó que el traslado hasta La Cumbre se habría producido a pedido de la mujer, en el marco de un conflicto personal con su familia. De acuerdo a ese testimonio, la denunciante habría seguido de cerca la repercusión mediática del caso mientras permanecía junto a Maldonado, incluso refiriéndose a la búsqueda pública que se estaba desplegando.

Sobre el momento en el que la mujer fue hallada maniatada cerca del cuartel de bomberos, desde el entorno del acusado sostienen que esa situación también habría sido acordada previamente. Según indicaron, "Tania le pide a él que la ate y que la deje ahí al costado. Él le dijo 'no, Tania, ¿Cómo vamos a hacer esto? Me vas a meter en problemas'. Y ella le insistió hasta que él accedió".

Del otro lado, la representante legal de la denunciante pidió cautela frente a estos testimonios. La abogada solicitó a la fiscalía que priorice la recuperación de su clienta.