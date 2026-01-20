Giro en la investigación: la desaparición de Tania ahora se analiza bajo otra hipótesis

La investigación por la desaparición y posterior hallazgo con vida de Tania S. sumó en los últimos días un detenido, nuevas pruebas documentales y una serie de líneas de análisis que mantienen abierta la causa. Mientras la mujer permanece internada y aún no pudo declarar, la fiscalía intenta establecer qué ocurrió durante las 48 horas en las que estuvo desaparecida.

El defensor de Néstor Maldonado aseguró que no se trata de un intento de femicidio

Néstor Maldonado, de 57 años, se encuentra detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad. La medida fue dispuesta tras su identificación como la última persona que tuvo contacto con la mujer antes de que se perdiera su rastro. Desde su defensa, sin embargo, rechazan la acusación y sostienen que no existió ningún secuestro.

Según informaron fuentes judiciales, la denunciante continúa internada en un hospital de Córdoba y fue derivada al área de salud mental por un cuadro de angustia y descompensación emocional. Por indicación médica, todavía no se encuentra en condiciones de prestar declaración formal ante la fiscalía.

Relación previa y material incorporado a la causa

Uno de los elementos que modificó el perfil de la investigación fue la confirmación de un vínculo previo entre la mujer y el detenido. En las últimas horas, la Justicia incorporó conversaciones mantenidas entre ambos en años anteriores, en las que aparecen referencias a problemas económicos y pedidos de dinero.

Fuentes vinculadas a la defensa de Maldonado indicaron a ElDoceTV que existían deudas entre ambos y que el vínculo no era circunstancial. En ese marco, no se descarta que la imputación pueda ser revisada una vez que la mujer preste declaración.

En las últimas horas, la fiscalía incorporó conversaciones mantenidas entre Tania y Néstor Maldonado en 2022, que confirman la existencia de un vínculo previo y muestran intercambios vinculados a problemas económicos.

En uno de los mensajes, difundidos también por ElDoceTV, Maldonado escribió: “Amor, tenemos que salir juntos de esto, como pareja ¿o no amor?”. La mujer respondió: “Sí, pero tené en cuenta que yo solo vivo de los productos que vendo y a veces vendo y a veces no”.

En otro tramo de la conversación, el imputado insistió: “Yo no te presiono para nada, solo te pido que me ayudes como pareja si creés que lo somos”, y agregó que había tenido que afrontar un pago de “30.300 pesos” por una deuda.

Para la defensa, estos intercambios prueban que existía una relación anterior y conflictos financieros entre ambos. Desde la defensa, el abogado Carlos Nayi cuestionó la denuncia y afirmó que la versión de la mujer es falsa. “Tenemos pruebas y la convicción suficiente de que es totalmente irreal la versión que dio”, sostuvo el lunes en El Show del Lagarto.

En la misma línea, familiares del imputado responsabilizaron a la mujer por los problemas económicos del detenido y aseguraron que lo endeudó y le hizo perder su trabajo.