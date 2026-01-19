El defensor de Néstor Maldonado aseguró que no se trata de un intento de femicidio

El abogado Carlos Nayi confirmó que asumió la defensa de Néstor Maldonado, el hombre de 57 años detenido en la cárcel de Bouwer en el marco de la causa por la desaparición y posterior hallazgo de Tania Suárez. Al presentar su postura, el letrado fue contundente al rechazar la calificación del hecho: “Se llegó a decir intento de femicidio, y esto no tiene nada que ver”, sostuvo.

En declaraciones Nayi explicó que tomó el caso desde el “absoluto convencimiento” de la inocencia de su defendido, basándose en el relato que Maldonado brindó y en distintos elementos que, según señaló, serán incorporados a la investigación judicial.

De acuerdo con la versión expuesta por el abogado, Maldonado mantenía una relación con la mujer desde el año 2022, con encuentros esporádicos y una comunicación mayormente virtual. En ese marco, Nayi afirmó que existen pruebas como capturas de pantalla, testimonios de familiares y constancias de transferencias bancarias que respaldarían la versión del imputado.

El letrado también contradijo algunos de los datos que se difundieron en las primeras horas del caso. Según indicó, el encuentro entre ambos no se produjo en el Parque Sarmiento, sino en la terminal de ómnibus de Córdoba, y aseguró que el traslado a La Cumbre se dio de común acuerdo.

Avance de la causa

Mientras la defensa comienza a delinear su estrategia, la causa continúa en etapa investigativa. La mujer permanece en recuperación física y psicológica y, por recomendación médica, aún no se encuentra en condiciones de prestar declaración.

Desde la querella remarcaron que el testimonio de la víctima será clave y que se incorporará cuando su estado de salud lo permita. En tanto, la investigación quedó unificada en la Fiscalía de Cruz del Eje, donde se analizan las pruebas reunidas hasta el momento.