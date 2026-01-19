Una diputada cordobesa participó del polémico viaje de libertarios a China

El viaje de siete diputados nacionales de La Libertad Avanza y el PRO a China, realizado entre el 6 y el 14 de enero, abrió una nueva polémica en el Congreso. La delegación fue encabezada por la libertaria Juliana Santillán, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con China, e incluyó a una diputada cordobesa, Cecilia Ibañez, además de legisladores de ambos bloques.

Lo que se presentó como una misión para fortalecer vínculos bilaterales derivó en cuestionamientos por el hermetismo, las dudas sobre quién financió la gira y la exclusión de fuerzas opositoras.

Según reconstrucciones internas, el oficialismo buscó que la visita pasara desapercibida. Sin embargo, la filtración del viaje —a través de publicaciones en redes sociales— activó un cruce público de acusaciones. Desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguraron que “el 100% fue pagado por externos”, mientras que versiones periodísticas insistieron en que hubo viáticos y gastos cubiertos con recursos de la Cámara, al menos de manera indirecta.

Financiamiento bajo la lupa

El debate no es nuevo. En diciembre de 2024, otra comitiva encabezada por Santillán viajó a China y también generó controversias. En aquel caso, el país anfitrión cubrió estadías y traslados internos, pero los pasajes quedaron en una zona gris: algunos legisladores recibieron viáticos equivalentes al valor de los tickets y otros afrontaron los costos de su bolsillo. Ese antecedente alimentó las sospechas actuales.

Para el oficialismo, se trató de “viajes distintos, en contextos distintos”. Para la oposición y sectores críticos, el patrón se repite: financiamientos poco transparentes y una estrategia de bajo perfil para evitar costos políticos, especialmente por la sensibilidad del vínculo con China en un gobierno alineado discursivamente con Estados Unidos.

China, geopolítica y tensiones internas

El trasfondo es geopolítico. Desde la asunción de Javier Milei, la relación con Pekín atravesó vaivenes por declaraciones “anticomunistas” y la prioridad del vínculo con Washington. En ese marco, el Grupo Parlamentario de Amistad buscó tender puentes con un socio comercial clave. La agenda incluyó reuniones con funcionarios de alto nivel y visitas a empresas como COFCO, Huawei, Mindray y Skyworth, además de encuentros en distintas provincias chinas.

Uno de los datos destacados fue la compra de 65 mil toneladas de trigo argentino por parte de COFCO International Ltd., interpretada como una señal relevante en plena confrontación económica entre China y Estados Unidos.

Legisladores que participaron señalaron oportunidades en carne, derivados de soja, menudencias y tecnología, y coincidieron en que la magnitud del desarrollo chino “impacta” incluso a los más escépticos.