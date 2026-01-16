Polémica por el viaje de diputados libertarios y del PRO a China: hermetismo y dudas por el financiamiento

Siete diputados de La Libertad Avanza y el PRO viajaron a China para fortalecer las relaciones bilaterales. La comitiva fue comandada por la libertaria Juliana Santillán, la presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con la potencia asiática. Hasta ahí, la noticia podría haber sido una gacetilla más, pero el Gobierno pretendía que la visita pasara desapercibida y se les ordenó a los legisladores mantener el secreto. El problema fue que el dato se filtró y generó controversias: hubo discusiones sobre la posición geopolítica y comercial de la Argentina y preguntas acerca de quién pagó la gira y por qué solo participaron legisladores oficialistas.

Desde el entorno de Martín Menem respondieron a PERFIL que “el 100% fue pagado por externos”. El presidente de la Cámara de Diputados, incluso, desmintió en X a Silvia Mercado, la periodista que dio a conocer el viaje y que aseguró que la delegación fue financiada con dinero público, pero ella insistió: “Que sus pares juzguen si lo que dice en este posteo es cierto. Usted sabe la verdad. Y no quiero agregar más. Que tenga un buen año”, le respondió.

El viaje quedó empantanado en confusiones y acusaciones cruzadas sobre el dinero. Ya había pasado: en diciembre de 2024, otra comitiva encabezada por Santillán (que incluyó a diputados de distintos partidos) también viajó a China y tuvo problemas con el financiamiento. En aquel momento, el país anfitrión ofreció pagar traslados, comidas y alojamiento, pero los argentinos debían costearse los pasajes. La situación generó discusiones con Menem y la Cámara se terminó haciendo cargo de algunos tickets, pero a través del pago de viáticos equivalentes a su valor, una situación similar a la que ahora describe Mercado.

La comitiva “secreta” de 2025 y el financiamiento “disimulado” de 2024

La visita a China sucedió entre el 6 y el 14 de enero. Además de Santillán, viajaron sus compañeros de bloque Mariano Campero, Álvaro Martínez, Guillermo Montenegro y María Cecilia Ibáñez. Por el PRO se sumaron Martín Ardohain y Emmanuel Bianchetti.

Mercado fue la primera en contar sobre el viaje en X. El 14 de enero publicó un video en el que se la ve a Santillán a bordo de un avión conversando con Campero. La periodista primero habló de “vacaciones en Dubái”. El tuit generó la primera controversia, pero enseguida se supo que el grupo solo había hecho una escala y que el destino final era China.

Pocos minutos después, Mercado sumó datos: “Agrego información que me pasó alta fuente. Este grupo de diputados libertarios liderados por Santillán viajó a China en primera (aparentemente volvieron en económica) entre el 6 y 14 de enero. Como me dice el crack que me pasó la información: ‘Milei se alinea con Trump y estos se van de joda con la guita de los chinos’”, escribió en su cuenta.

En las siguientes publicaciones, contó que “el viaje lo pagó la presidencia de la Cámara con viáticos incluidos” y dijo que un miembro de la delegación le informó que “la intención era que cada uno se pague el pasaje, pero como no hubo voluntarios, los terminó pagando la Cámara en un trámite que sería ‘secreto’”.

Los tuits hicieron explotar a Menem y a Santillán, quienes desmintieron la información. En una respuesta, la diputada habló de “operación”, aseguró que los pasajes fueron cubiertos por el departamento de Relaciones Exteriores de China y que no hubo viáticos de la Cámara de Diputados. Ante la pregunta de PERFIL, Campero también sostuvo que “pagó todo China”.



Sin embargo, la situación que describió Mercado fue muy similar a la que pasó en diciembre de 2024, cuando Santillán viajó a China con Damián Arabia y Martín Ardohain (PRO), Juan Marino y Julia Strada (Unión por la Patria), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Natalia Sarapura (UCR) y Yolanda Vega (Innovación Federal).

Aquel era un viaje importante: desde que asumió, Javier Milei había restado puntos con China con sus declaraciones “anticomunistas” y su alineamiento ciego con Estados Unidos, y los defensores de las relaciones comerciales entre los países comenzaron a trabajar para tender puentes. Crear el Grupo Parlamentario de Amistad y organizar una visita podía dar señales de buena predisposición a las autoridades asiáticas.

Según contó una persona que participó de aquellas conversaciones, la primera opción era Martín Menem, pero el diputado habría rechazado la invitación para no generar problemas con Estados Unidos. Desde el menemismo negaron que el presidente de la Cámara haya estado cerca de ir.

Un banco chino ayudó a pagar deuda y expuso la dependencia financiera que Javier Milei le prometió cortar a EE.UU.

La posibilidad del grupo de diputados de distintos partidos surgió en la búsqueda de enviar un mensaje a los chinos que demostrara el interés de Argentina de fortalecer el vínculo comercial. Además de los dichos de Milei, había ciertas molestias sobre cómo se estaban desarrollando las negociaciones por el swap y tampoco había sido tan bien recibido el reemplazo de Sabino Vaca Narvaja por Marcelo Suárez Salvia, que venía de cumplir funciones en Trinidad y Tobago y no era considerado un peso pesado de la diplomacia.

El oficialismo planteó la situación a los diputados del Grupo Parlamentario de Amistad y les propuso el viaje con la condición de que cada uno se pagara los tickets. Los representantes de la oposición se negaron. “Encima que iban a poner la cara por el Gobierno, tenían que costearse un pasaje que es carísimo”, contó la persona que participó de las reuniones. Menem, entonces, decidió financiar con “disimulo”.

Al parecer, Menem estaba muy preocupado por no dar una imagen de despilfarro desde la Cámara y se decidió una negociación con cada jefe de bloque. Hubo diputados a los que les dieron dinero en viáticos equiparables a los que costaba el pasaje; algunos recibieron un reintegro y otros terminaron pagando los tickets de su bolsillo. “A una de las legisladoras que le devolvieron, le asignaron plata por viáticos y le pidieron que pase a retirar dólares físicos por la Tesorería de la Cámara y que no quede ninguna transferencia”, contó la misma persona.

Desde el menemismo respondieron que la razón por la que hubo pagos en diciembre de 2024 y no ahora es porque “aquel fue un viaje distinto, en otro contexto”, pero negaron que ahora haya sucedido algo similar.

Otro de los debates que se generaron con el nuevo viaje fue por qué no hubo participación de otros partidos que no fueran La Libertad Avanza y el PRO. Hay diferentes versiones: un diputado que viajó en la última comitiva y que prefirió el off respondió que “fue muy difícil encontrar a otros legisladores con ganas de un viaje tan intenso en este período del año”. Campero contó que recibió la invitación por parte de Santillán, pero que no supo cómo se armó el grupo. Cerca de Menem contestaron que fue un pedido de China.

Pichetto: "Trump tiene razón: hay que frenar a China"

Un integrante de la comitiva 2024 sumó otra hipótesis. A fines de 2025 supo que se estaba armando un nuevo viaje y sus pares de La Libertad Avanza le contaron que “el Gobierno no quería que se filtrara información y por ese motivo solo iban a llevar a libertarios o gente muy aliada”.

Eso fue, de hecho, lo que pasó: la orden del oficialismo a los integrantes de la delegación fue que el viaje se mantuviera en secreto y todos cumplieron hasta las publicaciones de Mercado.

Todo esto generó discusiones hacia el interior del Grupo de Amistad: ¿por qué tanto hermetismo alrededor de los encuentros con uno de los principales socios económicos de Argentina?, ¿es por temor a molestar a Estados Unidos o, como repitió Menem a sus interlocutores, para evitar que la prensa planteara que los diputados se pasean gratis por el mundo?

La agenda en China que le “voló la cabeza” a los libertarios

Según un diputado que viajó en 2024, en todas las reuniones los chinos plantearon que esperaban la visita de Milei. Los encuentros terminaron con la promesa de que en abril de 2025 iba a ir Karina Milei como máxima representante de su hermano. No sucedió.

La secretaria general de la Presidencia postergó el viaje todo el año. En noviembre suspendió una visita a Shanghái que había confirmado por escrito y se fue con Milei a Miami. “Muchos nos empezamos a abrir porque veíamos que los libertarios no cumplen. China tiene una diplomacia de mucha paciencia. Estas cosas molestan, pero los chinos saben esperar y cuando terminás yendo te volvés loco. Te tratan como a un rey, te muestran todo lo mejor y te llevan a banquetes increíbles”, contó el mismo legislador.

El plan anti-China de Milei-Trump choca con la alianza comercial estilo macrista que aplica el Gobierno

El segundo viaje tuvo el objetivo de darle continuidad a esta búsqueda por fortalecer las relaciones comerciales y la comitiva tuvo una agenda muy intensa que incluyó reuniones con funcionarios de primer nivel y visitas a empresas. La conversación que apareció en todos los encuentros fue la misma: Argentina produce los alimentos que China necesita. Hay quienes deslizaron que se habló de la posibilidad de abrir el mercado de la carne de vaca.

“Fue un viaje de altísimo nivel y quiero destacar el trabajo de Juliana Santillán”, aseguró Campero. “Todos coincidimos en que es una oportunidad tremenda. Con Ardohain tuvimos la chance de plantear el tema de las menudencias, del pollo, la carne y los derivados de la soja. Son asuntos estratégicos y los chinos tienen la tecnología para mejorar nuestro producto”, agregó.

Uno de los temas recurrentes también fue que China acaba de comprar, por primera vez en décadas, un cargamento de trigo argentino. Fueron 65 mil toneladas adquiridas a través de la empresa estatal COFCO International Ltd. La operación fue interpretada como un giro de Pekín en plena confrontación económica con Estados Unidos.

El cronograma de los diputados en China incluyó visitas a diferentes provincias y reuniones con empresas como COFCO, Guangdong: Distrito internacional Liede, Shenzhen: Huawei, Mindray, Skyworth.

El mileísmo está en una encrucijada: Estados Unidos es el principal aliado político de la Casa Rosada, pero al mismo tiempo representa una competencia para Argentina, porque produce lo mismo que el país necesita vender en el exterior. Los libertarios lo saben y el viaje les permitió conocer desde adentro cómo es China. “Te vuela la cabeza. Uno puede saber que es una potencia, pero cuando ves el nivel de tecnología que tienen, te das cuenta de que no podés quedarte atrás y que tenés que trabajar con ellos. En 10 años van a liderar el comercio mundial”, contó un miembro de la delegación.

