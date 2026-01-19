¿Cuál es el once que se perfila en Belgrano para su debut?

Belgrano vuelve a escena con una premisa clara: dejar atrás un 2025 que no cumplió expectativas, y construir un 2026 más competitivo. El inicio del torneo marca el primer punto de evaluación para un equipo que necesita resultados y señales rápidas. El debut será exigente. El sábado, el 'Pirata' se presentará como visitante ante Rosario Central. Un contexto complejo, pero también una medida concreta para saber dónde está parado.

El arranque encuentra al elenco que conduce Ricardo Zielinski en pleno proceso de rearmado. Hasta el momento, el club sumó cuatro refuerzos, con una combinación de necesidad deportiva y mensaje político hacia su gente. Dos nombres sobresalen por peso propio y por lo que representan para la historia reciente del club: Emiliano Rigoni y Franco 'Mudo' Vázquez (aún sin confirmación oficial). Ambos regresos apuntan a recuperar identidad, liderazgo y sentido de pertenencia, que buscarán apoyar a Lucas Zelarayán.

Franco Vázquez: otro retorno especial en Belgrano

En ese marco, y en base a los esquemas que el “Ruso” dispuso a lo largo de los encuentros amistosos de pretemporada, el once inicial que apunta para el debut del sábado, a las 22, en el Gigante de Arroyito sería: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Lisandro López, Alexis Maldonado y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Ulises Sánchez y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández.

Quien te ha visto y quien TV: un calendario futbolero que no registra a la gente

En las últimas horas, Belgrano comunicó que hasta el momento, en el marco del actual mercado de pases, se acordaron las siguientes cesiones a préstamo de futbolistas pertenecientes a la institución:

* Franco Rami a Club Deportivo Ñublense de Chile, por un año, con opción de compra.

* Máximo Oses a San Miguel, por un año, con opción de compra.

* Tiago Cravero a Central Córdoba de Santiago del Estero, por un año, con opción de compra.

* Agustín Baldi a Tristán Suárez, por un año, con opción de compra.

* Matías Marín a Deportes La Serena de Chile, por un año, con opción de compra.