Córdoba dólar hoy dólar blue hoy cotización 21 de enero 210126

Este miércoles 21 de enero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.460 pesos y cotiza a 1.410 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.410.
- - Venta: $1.460.
Dólar Blue
- - Compra: $1.489
- - Venta: $1.521.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.470,72 para la compra, y $1.471,97 para la venta.
Este miércoles 21 de enero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.410.
- - Venta: $1.470.
BBVA
- - Compra: $1.410.
- - Venta: $1.460.
ICBC
- - Compra: $1.405.
- - Venta: $1.455.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.418.
- - Venta: $1.458.