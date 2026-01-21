Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

Córdoba dólar hoy dólar blue hoy cotización 21 de enero 210126

Este miércoles 21 de enero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.460 pesos y cotiza a 1.410 pesos para la compra.

dólares
Dólares | Cedoc
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este miércoles 21 de enero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.460 pesos y cotiza a 1.410 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.410.
  • - Venta: $1.460.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.489
  • - Venta: $1.521.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.470,72 para la compra, y $1.471,97 para la venta.

Este miércoles 21 de enero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.410.
  • - Venta: $1.470.

BBVA

  • - Compra: $1.410.
  • - Venta: $1.460.

ICBC

  • - Compra: $1.405.
  • - Venta: $1.455.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.418.
  • - Venta: $1.458.
También te puede interesar
En esta Nota