Llaryora toma nueva deuda por USD 500 millones y enciende críticas opositoras

El gobierno de Martín Llaryora colocará este jueves un nuevo bono bajo legislación extranjera por 500 millones de dólares, con el propósito de lograr una tasa inferior al 9% y estirar los vencimientos hasta 2035.

El Centro Cívico aspira a conseguir una tasa menor y a obtener mayor plazo en comparación al título de deuda de 725 millones de dólares a siete años y a una tasa de 9,75% que licitó en junio de 2025.

En esa ocasión, la colocación estuvo orientada a obra pública y al refinanciamiento de compromisos con vencimiento en 2027, mientras que la nueva emisión tendrá un perfil más flexible. Y, en paralelo, se buscará recomprar un remanente de alrededor de 100 millones de dólares que no logró cancelar en 2025.

Desde la administración LLaryora sostienen que la emisión permitirá mejorar las condiciones del endeudamiento tomado a mediados del año pasado, apalancándose en un riesgo país más bajo y en un escenario financiero que hoy luce menos adverso para los emisores argentinos.

Sin embargo, la decisión de acelerar la colocación —prevista originalmente para abril— no responde únicamente a una lectura optimista del mercado. El gobierno cordobés inició 2026 con una fuerte reducción impositiva que, de acuerdo con cifras oficiales, implica un costo fiscal cercano a los 600 millones de dólares.

A ese frente se suma un cuadro económico complejo: la recuperación de la actividad no aparece, el conflicto con la Nación por la deuda de la Caja de Jubilaciones sigue limitado a un acuerdo judicial con transferencias que no cubren las expectativas del gobierno provincial y, además, la coparticipación muestra una caída en el último semestre.

Desde el oficialismo remarcan que los dólares obtenidos estarán destinados a inversiones de capital, en especial a obra pública, pero no está exenta la posibilidad de asistir en la cobertura de gastos corrientes si la economía se deteriora. La oposición, en cambio, plantea una lectura distinta y endurece las críticas.

Embestida opositora

La legisladora radical Alejandra Ferrero cuestionó con dureza la nueva toma de deuda. "Cuando todos vacacionan, ellos nos siguen endeudando", disparó, en alusión al gobierno provincial. Y detalló: "En seis meses, Llaryora tomó deuda dos veces: 725 millones de dólares en julio, a pagar en siete años, y ahora otros 500 millones, a nueve años".

Ferrero advirtió además que “no hay transparencia sobre el destino de los fondos” y acusó al Ejecutivo de "tomar deuda para cancelar deuda", con el agravante de que “el 98% del pasivo provincial está nominado en dólares". "Córdoba es una provincia que retrocede: de cada 100 pesos que le ingresan, debe 72", remató.

En tanto, el libertario autónomo Agustín Spaccesi endureció su crítica contra LLaryora y lo calificó como un "degenerado fiscal", un término utilizado por Javier Milei contra la oposición. Según sostuvo, "en los últimos seis meses ya se tomaron 1.250 millones de dólares de deuda", y cuestionó la nueva colocación prevista en Nueva York.

Spaccesi apuntó además contra el radicalismo cordobés: "Esta deuda fue aprobada con el voto de la UCR y va toda a gastos corrientes". "Basta de falsa oposición en Córdoba", remató. Desde el bloque radical alineado con Rodrigo de Loredo salieron a responder y aclararon que la UCR acompañó en general el paquete económico para 2026, pero votó en contra, en particular, de la autorización para tomar nueva deuda.

En su embate, el legislador radical Miguel Nicolás cuestionó el "gran anuncio" del gobierno provincial para 2026 al referirse “a la rebaja mentirosa en impuestos y otros ítems de 900 mil millones en la recaudación provincial".

"La imperceptible y ficticia reducción del impuesto no iba a significar para Córdoba un reajuste de gastos, muy por el contrario, en menos de 30 días de haber anunciado el mismo, toma un crédito por 500 millones de dólares en Estados Unidos”, le reprochó a la gestión llaryorista.

En esa línea, Nicolás acusó al Ejecutivo de sostener "un Estado que gasta mucho y gasta mal", priorizando "gastos superfluos" en detrimento de áreas sensibles como salud, educación y seguridad. "En lugar de achicar el gasto, siguen tomando créditos y pateando para adelante la deuda en dólares de la Provincia", fustigó el parlamentario radical.

Halconismo juecista

El legislador Walter Nostrala (Frente Cívico) salió con los tapones de punta contra la política fiscal del PJ al asegurar que "Córdoba es la provincia más endeudada en dólares de la Argentina". “Llaryora debería parar de endeudar a Córdoba por no ajustar los gastos millonarios en publicidad, los gastos reservados injustificables y las agencias escondidas que nunca eliminó”, lanzó el halcón opositor y advirtió que “queda claro que lo del superávit es absolutamente mentiroso".

"Toman deuda y suben impuestos. Es una fórmula perversa”, sintetizó el legislador, y cuestionó la rebaja impositiva anunciada por el oficialismo. “Hablan de baja de impuestos, pero es otra mentira. No quieren hablar del revalúo: ahí está la trampa que advertimos cuando rechazamos el Presupuesto", remarcó.

Según Nostrala, el esquema tributario actual busca maquillar aumentos que ya se aplicaron con fuerza el año pasado. "Fue tan tremendo el impuestazo del año pasado que pretenden que celebremos que este año el aumento va de la mano de la inflación. Es lo que tendrían que haber hecho en el 2025 pero nos mataron con subas de hasta un 3000%", concluyó.