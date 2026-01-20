Robos de autos con inhibidores: qué advierte la Policía de Córdoba y cómo cuidarse

La Policía de Córdoba reconoció que los robos a vehículos mediante el uso de dispositivos electrónicos se convirtieron en un problema creciente. A través de un comunicado oficial, la fuerza advirtió sobre el uso de inhibidores de señal que permiten a los delincuentes bloquear o copiar el cierre centralizado de los autos, dejando las puertas abiertas o incluso operando el sistema como si fueran los propietarios.

Según detallaron, estos dispositivos pueden interferir el cierre del vehículo o clonar la señal del control remoto. De ese modo, los ladrones acceden al interior del auto sin forzar cerraduras ni romper vidrios, una modalidad que dificulta la detección inmediata del delito.

Ante este escenario, la Policía aconsejó volver a prácticas tradicionales y no depender exclusivamente de la tecnología electrónica. Entre las principales recomendaciones, enumeraron:

Verificar siempre el cierre del vehículo de forma manual.

Sumar dispositivos de seguridad adicionales como traba volante, traba pedales, corta corriente o sistemas de rastreo GPS.

No dejar objetos de valor a la vista dentro del auto.

Ante cualquier situación sospechosa, comunicarse de inmediato al 911.

Cómo actúan los inhibidores

El mecanismo es simple: al accionar el inhibidor, generalmente un handy modificado para potenciar la señal, se bloquean las alarmas y los cierres centralizados. La víctima se aleja del vehículo convencida de haberlo cerrado, cuando en realidad permanece completamente abierto.

Desde la fuerza alertaron sobre dos situaciones que deben llamar la atención: cuando el sistema de seguridad no responde al intentar cerrar el auto o cuando el teléfono celular pierde señal de manera repentina cerca del vehículo. “Ambos pueden ser indicios de que hay un inhibidor en las inmediaciones”, remarcaron.