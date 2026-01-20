Crearon el Registro Provincial Único de Guías de Turismo: un paso clave hacia la seguridad y profesionalización del sector

La provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Turismo, informó que fue creado el Registro Provincial Único de Guías Profesionales de Turismo, una herramienta oficial que permite identificar y habilitar a los guías que prestan servicios en todo el territorio provincial y que representa un paso clave en la jerarquización y profesionalización de un sector turístico que tiene alta relevancia en la provincia.

Y el porqué de la importancia de esta decisión se fundamenta en la propia experiencia de los sectores involucrados en el turismo de aventura. Todos los años es común que las noticias den cuenta de personas perdidas y/o accidentadas en las serranías cordobesas, generalmente en lugares de las Altas Cumbres o en Los Gigantes.

Qué es Non Barro: la propuesta gastronómica de montaña del Cosquín Rock

Y hubo un caso en particular que cobró notoriedad por el trágico resultado: el 24 de abril de 2010, un grupo a cargo de un guía emprendió desde la ciudad de Córdoba; subieron en vehículos por el camino a Los Linderos y luego llegaron a la cima del Champaquí, en una breve caminata.

Pero una vez en la cumbre del cerro, una lluvia con granizo cambió el escenario y el grupo se extravió. El operativo de rescate de policías, bomberos y lugareños culminó cuando el grupo fue localizado, aunque una participante murió luego por hipotermia y un hombre estuvo internado casi un mes con neumonía. El guía, por su parte, terminó enfrentando un juicio con la acusación de “conducta negligente”. Las autoridades de Turismo indicaron que “no estaba habilitado como guía para ese tipo de excursiones y en la Legislatura provincial se creó —con la ley 9856— el “registro de visitantes de zonas de riesgo”.

Fortalecer la calidad del servicio turístico

El nuevo registro surge a partir de un trabajo conjunto entre la Agencia Córdoba Turismo y referentes del sector, incluyendo asociaciones de guías profesionales y prestadores privados, y toma como referencia experiencias similares implementadas en otras jurisdicciones del país.

Incendios forestales: Córdoba refuerza su sistema de alerta

Entre sus principales objetivos se destacan “la profesionalización de la actividad, la igualdad de oportunidades para los trabajadores del sector, y la posibilidad de contar con un relevamiento actualizado de guías habilitados, accesible para turistas, operadores y prestadores de servicios turísticos”, afirmó el presidente de la agencia, Darío Capitani.

De esta manera, quienes visitan Córdoba podrán consultar un listado oficial de guías que cuentan con el aval de la Provincia, garantizando estándares de calidad, capacitación y seguridad en las visitas guiadas.

Beneficios para los inscriptos

Además, quienes se encuentren inscriptos en este registro podrán acceder a una serie de beneficios exclusivos, tales como descuentos o becas en capacitaciones especializadas, accesos a determinados espacios y promociones en ferias del sector.

Socavones: el riesgo silencioso que vuelve tras cada lluvia

En esta primera etapa, la inscripción en el Registro Provincial Único de Guías Profesionales de Turismo será voluntaria. Los guías inscriptos recibirán una credencial oficial, personal e intransferible, con una vigencia de dos años, que deberá ser portada y exhibida durante el ejercicio de la actividad.

La medida tiene como objetivo “regular la actividad de los guías profesionales, mejorar la calidad de los servicios turísticos y brindar mayor seguridad y confianza a quienes visitan la provincia”, aseguró Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Los interesados en inscribirse lo podrán hacer a través del siguiente enlace: https://cordobaturismo.gov.ar/registro-provincial-de-guias-de-turismo/



