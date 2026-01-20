Tasas municipales en Córdoba: el 93% del automotor no tendrá aumentos reales y el inmobiliario sube 28,14% si se paga anual

A partir de este miércoles 21 de enero, al mediodía los cordobeses empezarán a recibir los cedulones del Inmobiliario y del Automotor, en un contexto donde la Municipalidad de Córdoba busca dejar un mensaje claro: más eficiencia del gasto, equidad contributiva y aumentos que corren por detrás de la inflación.

Según explican desde el área de Recursos Tributarios, el esquema de actualización para 2026 apunta a que la carga impositiva no se dispare y a premiar al contribuyente cumplidor. Los números son claros: el 93% del padrón inmobiliario tendrá incrementos inferiores al 30%, lo que implica que no habrá aumentos reales en la gran mayoría de los casos ya que no superan la inflación del año.

Inmobiliario: suba nominal, no real

En la Contribución sobre los Inmuebles, la actualización nominal será del 28,14%, calculada sobre valores de enero de 2025. El dato clave es que ese porcentaje queda cinco puntos por debajo de la inflación provincial, que fue del 33%, por lo que el Municipio sostiene que no hay aumento real del impuesto.

Para quienes opten por el pago anual, ese 28,14% será la única actualización del año, evitando los ajustes bimestrales posteriores. Históricamente, cerca del 20% de los vecinos elige esta modalidad, justamente para esquivar el vaivén inflacionario.

En cambio, quienes paguen de forma mensual quedan sujetos a la posibilidad de actualizaciones bimestrales según el IPC provincial, una facultad prevista en la ordenanza vigente.

En términos de cumplimiento, el Inmobiliario mantiene un nivel alto: alrededor del 75% de los contribuyentes paga el impuesto durante el año. Como referencia, una cochera paga unos 3.400 pesos si el contribuyente no está al día (2.700 pesos si es cumplidor), mientras que una vivienda de 250 metros cuadrados en barrio Güemes abona cerca de 21.000 pesos.

Automotor: ajuste de escalas para no castigar por inflación

En el Automotor, la base imponible se calcula a partir de la tabla de valores de ACARA, pero con un cambio clave: se actualizaron las escalas para evitar que la inflación empuje a los vehículos a tramos más caros.

Por ejemplo, un rango que antes llegaba hasta los 10 millones de pesos ahora se extiende hasta los 15 millones, lo que amortigua el impacto del impuesto. Se estimó que la actualización llegará en un promedio de suba del 15% con respecto a los valores del 2025.

Comercio e industria: alivio para la mayoría

En la actividad comercial e industrial, el Municipio aplicó una reducción del 30% en las alícuotas del régimen general, que alcanza a más del 80% de los contribuyentes. Además, no se incrementaron los mínimos, una señal directa hacia pymes y comercios que vienen golpeados por la caída del consumo.

Cómo se compone la recaudación

Según datos oficiales de 2025, la recaudación propia del Municipio se estructura de la siguiente manera:

* Inmobiliario: 14%

14% * Automotor: 9%

9% * Comercio e Industria: cerca del 70%

El padrón es amplio: 583.000 objetos inmobiliarios y entre 1,1 y 1,2 millones de contribuyentes si se suman los rodados.

Descuentos y beneficios

Se mantienen los beneficios financieros, como las 6 cuotas sin interés con la tarjeta Cordobesa, y un esquema de descuentos que puede llegar hasta el 30% de ahorro total para contribuyentes cumplidores y pagos anticipados.

En paralelo, la Municipalidad avanza en un cambio de esquema tributario, dejando atrás el sistema de “topes” —considerado regresivo— para migrar hacia un modelo más progresivo, vinculado al valor real del suelo y la calidad de la edificación, a partir de un sistema de puntos catastrales.