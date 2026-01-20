En Córdoba los robos crecieron un 40%, según un relevamiento privado de seguridad en el país

Durante 2025, los robos volvieron a mostrar fuertes contrastes entre las principales ciudades del país. Según datos del Observatorio de Seguridad de Verisure, varias provincias registraron incrementos interanuales significativos en los hechos delictivos, con picos que superan el 50%, mientras que otras lograron reducir los incidentes en comparación con 2024.

El informe señala que Tucumán encabezó el crecimiento de robos, con una suba de hasta el 60% interanual. En segundo lugar se ubicó Córdoba, donde los incidentes aumentaron alrededor de un 40%, seguida por Mendoza, con un incremento cercano al 30%, y la Costa Atlántica, que registró una suba de casi el 25%. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, el aumento fue más moderado, con un crecimiento de casi el 10%.

El caso de Córdoba resulta particularmente llamativo, ya que contrasta con datos difundidos recientemente por el gobierno provincial. Hace apenas un mes, el Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Provincia informó que los robos y hurtos habían disminuido un 24,5% en los últimos años, lo que abre interrogantes sobre las metodologías y los períodos analizados por los distintos relevamientos.

Este escenario se da en paralelo a la publicación de la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El estudio evalúa la capacidad de planificación y respuesta de los diez conglomerados urbanos más relevantes del país y vuelve a ubicar a CABA en el primer lugar del ranking, con un puntaje de 3,65 sobre una escala de 0 a 5. Le siguen Mendoza (3,34), Córdoba (3,25), San Miguel de Tucumán (3,17) y Rosario (3,16).

El índice, desarrollado durante 2025 por el Centro de Ciudades Inteligentes, analiza cinco dimensiones clave: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. La comparación entre ambos informes deja una conclusión clara: una buena posición en términos de gestión estratégica no garantiza la ausencia de delitos, pero sí parece aportar mejores herramientas para contenerlos o mitigar su crecimiento.

En ese sentido, Carlos Beltran Rubinos, director de Operaciones de Verisure Argentina, sostuvo que “los datos del Observatorio de Seguridad muestran con claridad que el delito no se distribuye de manera uniforme en el país”. Y agregó: “En provincias como Tucumán o Córdoba, donde los robos crecieron de forma alarmante, la prevención tecnológica se vuelve indispensable”.

Según el directivo, las ciudades con mejores niveles de gestión estratégica “logran contener o incluso revertir la tendencia”, lo que refuerza la idea de que la seguridad ciudadana requiere una combinación de planificación urbana y soluciones de protección confiables. “La seguridad no admite improvisaciones”, concluyó.