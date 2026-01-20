Vacaciones de verano: más de la mitad de los argentinos se queda en casa

Viajar durante las vacaciones de verano volvió a perder terreno en Argentina. El 60% de la población no tiene previsto salir de vacaciones, en un escenario atravesado por la caída del poder adquisitivo y el ajuste económico. Apenas el 30% de los adultos asegura que viajaran, una cifra que marca un retroceso respecto del verano anterior.

Entre quienes sí planifican viajar, se observan cambios claros para reducir costos. La elección de destinos dentro de la misma provincia de residencia creció cuatro puntos porcentuales respecto a 2024, reflejando estadías más cortas, menor gasto y una planificación más cuidadosa del presupuesto familiar.

Los medios de transporte también reflejan este ajuste económico. El uso del automóvil particular aumentó nueve puntos porcentuales, una alternativa que permite mayor flexibilidad y ahorro, mientras que los viajes en avión crecieron cinco puntos. Por el contrario, el transporte en colectivo perdió participación, alineándose con la preferencia por modalidades de traslado más económicas o flexibles.

Verano 2026 en Córdoba: más de 2 millones de turistas y un crecimiento del 11% en visitantes

En cuanto a con quien viajar, los desplazamientos familiares siguen siendo los más habituales, aunque con una leve baja interanual. Los viajes en pareja registraron un aumento, mientras que disminuyeron las salidas con amigos y las opciones individuales.

Entre los destinos mas elegidos la Costa Atlántica se mantiene como la principal elección para quienes viajan dentro de su provincia. En los viajes nacionales fuera de la residencia, la provincia de Buenos Aires ocupó el primer lugar, desplazando a las sierras de Córdoba al segundo puesto. A nivel internacional, Brasil se consolidó nuevamente como el destino favorito de los argentinos.

Qué es Non Barro: la propuesta gastronómica de montaña del Cosquín Rock

Con este panorama, el verano 2026 se perfila con menos viajes, decisiones más medidas y vacaciones más cercanas, donde el desafío para muchos ciudadanos no pasa por elegir destino, sino por poder costear sus vacaciones.