Qué es Non Barro: la propuesta gastronómica de montaña del Cosquín Rock

Hace cuatro años, el Cosquín Rock sumó una propuesta poco habitual para un festival de música: un restaurante de montaña con un menú de pasos con productos locales, cocineros invitados y una experiencia que integra arte, música y gastronomía en medio de las sierras. “Non Barro” nació como una apuesta a elevar la experiencia del público y, edición tras edición, se consolidó como una de las propuestas más singulares del evento.

Paula Massuh, productora del Cosquín Rock, explicó que la idea de crear Non Barro nació del trabajo que el equipo realiza en las distintas propuestas gastronómicas del festival. “Siempre hacemos la producción de diferentes partes gastronómicas dentro del festival y todos los años se trata de levantar un poco la propuesta para que la gente la pase lo mejor posible”, señaló.

Según detalló, el objetivo fue sumar una experiencia nueva que se ubicara entre las propuestas ya existentes, como el Mercado Pop y los espacios VIP. “Quisimos sumar una propuesta más, algo que esté entre el fanatic y el mercado pop, y se sumó un restaurante”, indicó. La idea, remarcó, fue “seguir mejorando la experiencia del Cosquín Rock”.

Massuh definió a Non Barro como una propuesta que conecta distintas dimensiones del Cosquín Rock. “Es una experiencia que conecta un poco todas las patas del Cosquín: la música, el disfrute, hay un poco de arte también”, explicó. En ese sentido, remarcó que la propuesta artística se renueva cada año y que para esta edición "está Noé Colombo con sus obras”.

De qué trata la experiencia

“El restaurante se levanta desde cero en muy poquito tiempo y después se desmonta completamente”, detalló, y destacó que se trata de una producción particular dentro del festival: “Es el único festival de montaña del mundo que tiene la posibilidad de comer un menú de alta gama en el medio de una montaña”.

Dentro del espacio también funciona un living de prensa. “Hay un link de Billboard Argentina dentro del mismo restaurante, donde se hacen notas a artistas que están en el festival”, señaló. “El living está dentro, entre las mesas, es parte del restaurante”, agregó.

En cuanto a la experiencia gastronómica, detalló: "Este año va a estar como cocinero invitado Dante Liporace, que ya viene estando en todas las ediciones de Non Barro”, destacó. “Es un cocinero que nos representa a nivel país y para nosotros es un honor que venga”. Como cocinero local participará Julio Figueroa, a quien definió como “referente cordobés de la cocina”.

“El menú incluye un snack de bienvenida, burratas con tomates de estación, un plato principal y un postre, todo maridado con vino, cerveza y vermouth”. La propuesta dura “aproximadamente una hora y media, desde que entrás hasta que salís”.

Qué trae esta edición

Sobre las novedades de esta edición, Massuh adelantó: “Este año tenemos como novedad que va a haber una familia agricultora que va a aportar un poco de todo lo que nos da la tierra argentina”. “Van a estar mostrando las semillas, la tierra y todo lo que después nosotros hacemos traducido en el plato con productos de productores locales”, explicó.

Además, sumó una novedad sensorial: “Este año, por primera vez, sumamos un perfume de Non Barro, hecho con hierbas utilizadas en el menú por una emprendedora cordobesa”.

De este modo, Non Barro se consolida como una propuesta que forma parte del universo del Cosquín Rock, pensada para complementar la experiencia del público dentro del festival.