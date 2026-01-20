Incendios forestales: Córdoba refuerza su sistema de alerta

La Provincia de Córdoba avanza en la mejora de su sistema de alerta temprana contra incendios forestales mediante la implementación de una red de ocho Faros de Conservación y una Central de Monitoreo que funciona las 24 horas, lo que permite detectar focos de incendio en tiempo real y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

Crisis del empleo: Córdoba creó 6.200 trabajos formales y perdió menos puestos que el promedio nacional

Cada torre tiene un radio de cobertura de 30 kilómetros y alcanza hasta 282.600 hectáreas por unidad, lo que permite una vigilancia total superior a los 2,2 millones de hectáreas en toda la provincia. Las ocho torres actualmente activas están ubicadas en Ciénaga de Allende (San Alberto), Chancaní (Pocho), San Pedro Norte (Tulumba), Ciénaga del Coro (Minas), Tanti (Punilla), Atos Pampa (Calamuchita), Tala Cañada (Pocho) y Río Seco (Río Cuarto).

Los faros combinan sensores ópticos diurnos y nocturnos, cámaras térmicas de alta resolución, estaciones meteorológicas automáticas y sistemas de comunicación digital. Estas herramientas permiten detectar humo de manera automática durante las 24 horas y transmitir alertas georreferenciadas de forma inmediata a la Central de Monitoreo.

Germán Daffunchio, de Las Pelotas: "A mí Soda Stereo me pareció siempre una porquería"

Toda la información captada es enviada al Centro de Monitoreo ubicado en el edificio anexo del Ministerio de Seguridad, donde el personal analiza las imágenes, valida los eventos detectados y activa los protocolos de respuesta correspondientes.