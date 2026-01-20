"La demanda sigue siendo baja": el contraste entre inmobiliarias y municipio sobre la temporada en Carlos Paz

Villa Carlos Paz transita la segunda quincena de enero con dos lecturas divergentes sobre el desarrollo de la temporada de verano. Mientras el municipio celebra el liderazgo en niveles de pernoctación provincial y habla de "un gran verano para la ciudad", la Asociación Inmobiliaria presenta un panorama más sombrío: ocupación por debajo de las expectativas, estadías breves y propiedades desocupadas en pleno enero.

La presidenta de la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz, Martina Casesi, realizó un balance poco alentador tras la primera quincena de enero. "No hemos tenido días de ocupación plena y, hasta el momento, la demanda sigue siendo baja", afirmó en diálogo con el programa A la Mañana Noticias, que se emite por Canal 2 Carlos Paz Televisión.

Según describió Casesi, el comportamiento del turismo se repite prácticamente todos los fines de semana: ingresos entre jueves y viernes, permanencia sábado y domingo, y retiro masivo los lunes. "Seguimos con expectativa de que la situación mejore, especialmente en esta segunda quincena, pero por ahora no se dio", remarcó la dirigente.

La titular de la Asociación Inmobiliaria aclaró que el principal problema no pasa exclusivamente por los alojamientos informales, sino por una demanda general que no logra absorber la oferta existente. Esto ocurre incluso cuando este año hay menos inmuebles destinados al alquiler temporario que en temporadas anteriores, ya que muchos propietarios optaron por el alquiler anual ante el alto costo de los servicios y la dificultad de sostener una propiedad desocupada o con ocupación parcial.

Sin embargo, Casesi señaló que, pese a esa reducción de la oferta, "todavía hay casas y departamentos desocupados en pleno enero".

Cambio en el perfil del visitante

La dirigente inmobiliaria también describió un cambio en el perfil del visitante. Indicó que se observa movimiento en la ciudad, pero en muchos casos se trata de turistas que llegan a pasar el día, recorren el centro o asisten a espectáculos, y terminan quedándose una sola noche de manera imprevista.

"No se ve gente que planifique estadías largas; hoy el promedio es de tres a cinco días como máximo", precisó Casesi.

En cuanto a los valores de alquiler, la presidenta de la Asociación confirmó que los precios se mantuvieron prácticamente iguales a los del año pasado. "Se había hablado de un leve ajuste, pero la realidad es que hoy los precios están estabilizados e incluso hay acuerdos con el cliente o promociones especiales cuando las estadías son más prolongadas", explicó.

Además, buscó desterrar la idea de que llegar sin reserva garantice mejores precios para el turista. "Es un mito. Reservando con anticipación también se consiguen valores accesibles", afirmó, e instó a los turistas a planificar con antelación.

El discurso oficial: liderazgo provincial y consolidación nacional

En contraste con esta visión, la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes informó que Villa Carlos Paz encabezó los niveles de pernoctación en la provincia de Córdoba durante la primera quincena de enero. A partir de esos registros, desde el Municipio señalan que la ciudad se posicionó "como el destino más elegido de la provincia y uno de los principales a nivel nacional".

De acuerdo a las proyecciones oficiales, la segunda quincena mantendría valores de ocupación similares, por lo que las autoridades locales hablan de "un gran verano para la ciudad" y de una temporada en la que Villa Carlos Paz "reafirma su liderazgo y posicionamiento turístico".

El Centro Inteligente de Datos Turísticos de la Secretaría de Turismo elaboró los informes en los que se basa el diagnóstico oficial sobre la temporada. Según esta área técnica, Villa Carlos Paz "mantiene una altísima satisfacción y fidelidad" entre quienes visitan la ciudad.

Además, el organismo municipal sostiene que se consolida un perfil de turista "fundamentalmente familiar, que está de acuerdo con las tarifas propuestas por la ciudad", según las evaluaciones realizadas en encuestas y relevamientos de opinión encargados por el gobierno de la ciudad.

Desde el Ejecutivo local atribuyen este desempeño turístico al "permanente trabajo conjunto entre el sector público y privado", que se traduce en "una infraestructura jerarquizada y una propuesta integral para el visitante".