Video: así llegaron los vehículos chinos de BYD a Argentina en el buque Changzhou

Ya llegó a puerto en Argentina el buque BYD Changzhou, la embarcación de última generación que trajo desde China al país un embarque no oficializado de unos 5.800 vehículos híbridos y eléctricos, esta última característica permite que sean importados desde países extrazona sin abonar el arancel común Mercosur del 35%.

La embarcación, que involucró en debates y polémicas al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, fue construida para el transporte de vehículos de nueva energía y llegó a Argentina este lunes 19 de enero, arribando a la Terminal Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

El suceso se trató del primer desembarco de gran magnitud de vehículos chinos orientados a impulsar la electromovilidad en el país. Desde BYD, compañía que comercializa sus productos en Argentina desde septiembre, se destacó la llegada de más de 5.000 autos híbridos y eléctricos como parte de su estrategia comercial.

La llegada del buque cobró relevancia no solo por su contenido, sino también por representar un hito en la logística automotriz mundial, dado que la embarcación se diseñó específicamente para transportar vehículos de nueva energía, buscando reducir el impacto ambiental del transporte marítimo.

El BYD Changzhou cuenta con una capacidad de hasta 7.000 vehículos, una eslora de 199,9 metros y se encuentra equipado con un sistema de propulsión de doble combustible LNG, una tecnología que disminuye las emisiones de carbono en cada trayecto internacional.

El cruce entre Caputo y Pichetto por los autos eléctricos de China

La embarcación fue construida bajo estándares internacionales y entre sus características principales se destaca la flexibilidad para operar en diversas rutas marítimas, al mismo tiempo que refleja el estado de desarrollo de la industria manufacturera china, dirigida hacia las soluciones sostenibles.

BYD, fundada en 1994, es una empresa global asiática dedicada a las innovaciones tecnológicas vinculadas a la movilidad, la energía y la electrónica. Actualmente, opera en más de 100 países y regiones y se consolidó como la marca líder en ventas de vehículos 100% eléctricos en todo el mundo.

Luis Caputo y Miguel Ángel Pichetto se cruzaron por los autos eléctricos

La llegada de los autos eléctricos chinos le costó al titular de la cartera de Economía, Luis Caputo, un cruce con el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quien apuntó contra la llegada del buque de BYD y llevó al funcionario a defender la medida y realizar algunas aclaraciones sobre el tema.

"Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino", reclamó el legislador a través de su cuenta de X ante la llegada de miles de vehículos híbridos y eléctricos desde China.

Ante la crítica del diputado de Encuentro Federal, Caputo respondió: "Hola Miguel. Algunas aclaraciones importantes sobre este tema. Solo dos modelos de autos se producen en nuestro país (Peugeot 2008 y Fiat Cronos). Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70 por ciento de esa producción, se exporta".

"De ese cupo, solo la mitad puede provenir de marcas chinas, lo que representa menos del 5 por ciento de los patentamientos del 2025. Esta medida ayudó también a que el precio de los autos en nuestro país convergiera al de los países vecinos (más bajos incluso en algunos casos), y que se empiece a desarrollar la infraestructura eléctrica, lo que está incentivando proyectos de fabricación de camionetas eléctricas", añadió el titular del Palacio de Hacienda.

El funcionario remarcó que la importación de autos híbridos o eléctricos sin arancel "fue acordada con la propia industria automotriz" y concluyó: "Además, permitió que los argentinos puedan elegir entre una mayor variedad de autos, con diferente tecnología, y más baratos de mantener. En conclusión, ha sido una medida que ha beneficiado a todos los argentinos, y a la propia industria".

AS./fl