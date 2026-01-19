Claudio Loser: “Caputo y Milei la van a tener difícil este 2026 para bajar la inflación”

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el economista Claudio Loser estimó que la inflación se ubicará entre el 20 y el 25% en 2026, cuestionó las proyecciones oficiales del 10% y señaló que reducirla del 30 al 10 será mucho más complejo que el ajuste previo. "El Presidente y Caputo van a tener serias dificultades si siguen manteniendo la noción de que la inflación a fin de año va a ser 10%", señaló.

Claudio Loser es contador y economista. Es egresado de la Universidad Nacional de Cuyo y doctorado en la Universidad de Chicago. Cuenta con una vasta trayectoria en entidades multilaterales, particularmente en el Fondo Monetario Internacional. Se incorporó al organismo en el año 1972, donde ocupó diversos cargos, incluyendo el de director del Departamento del Hemisferio Occidental entre 1994 y 2002, siendo el argentino que alcanzó la posición más alta dentro de la institución.

Estuvo por acá por la Argentina, pero ya regresó al duro invierno del norte. ¿Cómo la encontró?

La encontré muy linda y, en términos de dólares, algo cara. No cara como Estados Unidos, pero ciertamente se nota el valor del dólar. Por supuesto antes uno usaba el dólar blue, y ahora es más o menos lo mismo. Está relativamente cara. Encontré algo menos de depresión que otras veces y, por supuesto, en términos de experiencia familiar, todos volvieron encantados del país.

¿Y cambió en algo este viaje respecto del anterior sobre su visión de cómo marcha la economía y la política argentina?

Estaba más tranquilo, siendo diciembre. Me pareció más tranquila la situación. Evidentemente uno nota, todas las tensiones por el hecho de que en el momento que estuve todavía había que pagar deudas. Pero lo que me pareció es que, en términos de relaciones internacionales, a pesar del aumento del turismo hacia afuera, la situación se veía bastante tranquila en términos de cosas como el dólar y miedos.

Por supuesto todavía está la preocupación en términos de inflación, de que no va a bajar tanto como el Gobierno piensa. Tiene una inflación que va a ser alrededor del 20 y 25%, un poco menor de la de este año, que fue el 31%. Eso es lo que es difícil proyectar. Estaba mirando los números del Fondo de octubre y decían 10%. Es 98% inalcanzable. Yo creo que 20% sería razonable. Es una caída relativamente baja, pero es bastante más duro el trabajo en este momento, e incluso con una política monetaria, lo que yo llamaría dura.

Vio que el Fondo Monetario acaba de hacer los nuevos pronósticos, corrigiendo variables de crecimiento. ¿Cuál es su visión sobre los pronósticos del Fondo para la Argentina en 2026?

En términos de crecimiento, el Fondo decía 4%. Leyendo un poco y pensando que todavía hay algo de incertidumbre, pensaría que es algo más bajo, podría ser algo más bajo, entre 3 y 3,5%. Mal de muchos, consuelo de tontos, perdón que lo ponga en términos técnicos, pero la Argentina, entre los países grandes de la región, tendría aún al 3% la tasa de crecimiento más alta, sacando Guyana, por circunstancias muy específicas, Panamá y quizá la República Dominicana, pero ciertamente con una tasa de crecimiento bastante más alta que el promedio de la región, que estaría en más o menos 2 y 2,5%, de acuerdo al Fondo.

¿Cómo funciona en Estados Unidos la relación entre la extracción de Maduro en Venezuela con la baja del precio del galón de gasolina? Hablando de las elecciones que va a tener este año Estados Unidos, ¿cómo proyecta la economía norteamericana este año? Por un lado, el crecimiento; por el otro lado, la inflación.

La inflación cuesta bajar. Terminó el año en 2,8%, y el objetivo es 2%. Dependiendo de qué pasa con la política monetaria, yo creo que no va a bajar al 2% en este año. En crecimiento se habla de 2 y 5%, que es bastante, comparado con otros países avanzados, pero hay una serie de incertidumbres. Está el tema del petróleo. El precio bajó, algunos dicen por lo de Venezuela. Evidentemente eso tiene un atractivo político, pero no sé por cuánto tiempo esto va a ser. En términos de lo que es la invasión misma o lo que se hizo con Maduro, es, yo creo, suficientemente controversial. En términos de crecimiento económico, hay todo un problema porque, con la agresividad que tiene el presidente en sus relaciones con otros países, no solo China, ahora con Europa, en términos de Groenlandia y cosas así, uno no sabe exactamente qué problema puede surgir que haría que baje la tasa de crecimiento.

Ahora, los norteamericanos, ¿van a ir a votar más contentos con la economía que en la anterior elección, igual o más enojados?

Yo diría que entre igual o más enojados. Hay bastante enojo. La reacción a una inflación de 2,7 versus 2%, que en la Argentina sería irrisorio, acá se lo ve bastante enojado. A pesar de que bajó el precio de la nafta, yo creo que hay bastante enojo. Hay un crecimiento del empleo relativamente bajo. No es que el desempleo esté alto, pero en general hay preocupación bastante fuerte en términos de estándares de vida. Así que yo diría que la gente iría, con una visión más negativa de la economía de lo que era en la elección presidencial pasada, a pesar de que ahí también había enojo.

Claro, pero el enojo en ese momento era con quien gobernaba, que eso es la oposición. No la va a tener fácil Trump en sus elecciones y el Partido Republicano en las elecciones de este año, por lo que entiendo.

Esa es mi impresión. Eso no es una impresión casual, sino leyendo las encuestas y la preocupación de la gente en general por una serie de acciones, incluso no de política económica, sino políticas del presidente. Y puedo decir que, de la misma manera, Caputo y Milei la van a tener difícil este 2026 para bajar la inflación, porque fue más fácil bajar la inflación del 150 al 30 que bajarla del 30 al 10. Creo que la van a tener difícil. Habrá que ver qué pasa con la actividad económica, qué pasa en términos de entrada de capitales argentinos y no argentinos, para la inversión, pero eso va a depender también de otras cosas, como el cepo para empresas. Pero claramente el presidente y Caputo van a tener serias dificultades si siguen manteniendo la noción de que la inflación a fin de año va a ser 10%.

