“La causa principal por la cual se mueve la inflación en Argentina es la tasa de interés”, advirtió un economista

La inflación de diciembre, que alcanzó el 2,8%, reavivó el debate sobre la dinámica de precios en Argentina y los desafíos económicos que enfrenta el Gobierno en el corto plazo. Ante este panorama, este medio se contactó con el economista, Gonzalo Martínez Mosquera, quien dijo que el dato no solo confirma una tendencia alcista, sino que anticipa un escenario aún más complejo.

“Es algo que venimos hablando hace ya un tiempo, que veníamos anticipando que la inflación iba a empezar a subir”, afirmó Gonzalo Martínez Mosquera, al recordar que el índice había tocado un piso cercano al 1,5% a mediados del año pasado. Según analizó, la sorpresa estuvo en la magnitud del dato: “Me sorprendió el dato por lo alto”.

Los datos de inflación empiezan a preocupar

Asimismo, remarcó que el índice núcleo alcanzó el 3%, lo que refuerza su preocupación: “Estamos hablando de inflaciones que ya son muy relevantes”. A partir de allí, planteó una visión distinta a la de la mayoría de los economistas sobre el origen del problema inflacionario.

“Yo creo que la causa principal por la cual se mueve la inflación en Argentina es la tasa de interés, pero en dirección contraria a la que los economistas piensan”, explicó Mosquera. En ese sentido, sostuvo que una suba de tasas genera más emisión indirecta: “Si sube la tasa de interés, eso genera que suba la inflación, por la sencilla razón de que subas en la tasa de interés generan que el Gobierno tenga que darle más pesos, entre comillas, gratis, a la sociedad”.

De cara a los próximos meses, no acompañó las proyecciones oficiales que anticipan una desaceleración. “Estoy pensando en que la inflación puede ir al 3% mensual en el corto plazo”, señaló, basándose en las tasas que el Gobierno paga en sus licitaciones de deuda en pesos.

Estabilización cambiaria

Además, el entrevistado advirtió sobre una mayor presión cambiaria. “El Gobierno empezó a comprar dólares agresivamente a través del Banco Central, lo cual le pone un poco más de presión”, afirmó. Aunque reconoció que esa presión se está conteniendo con instrumentos financieros: “Eso te plancha el dólar por un tiempito, pero es pan para hoy, hambre para mañana”.

Respecto a la quita de subsidios y el impacto fiscal, sostuvo que la economía argentina necesita más pesos para funcionar. “La economía argentina necesita monetizarse, necesita más pesos”, dijo, aunque marcó diferencias sobre cómo hacerlo.