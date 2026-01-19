El buque chino de BYD que puede transportar hasta 7000 autos híbridos y eléctricos ya llegó a la Argentina

El BYD Changzhou, uno de los buques propios de la automotriz china BYD, ingresó ayer domingo al Río de la Plata por el canal de Punta Indio y quedó amarrado desde las 7 de la mañana en el puerto de Zárate, cargado de vehículos híbridos y eléctricos que integran el primer gran envío de la compañía a la Argentina, en el marco del cupo habilitado por el Gobierno para importar este tipo de unidades sin pagar el arancel extrazona del 35%, según informó la Agencia DIB (Diarios Bonaerenses).

El cargamento forma parte de los 50.000 vehículos híbridos y eléctricos que podrán ingresar al país bajo el régimen especial acordado con la industria automotriz, una medida que generó tensiones políticas y cruces públicos, como los protagonizados por el ministro de Economía Luis Caputo y el diputado Miguel Ángel Pichetto.

El Changzhou es uno de los ocho barcos propios con los que cuenta la automotriz china para transportar su producción a distintos mercados. La nave tiene 200 metros de eslora y 38 metros de manga, y puede cargar hasta 7.000 vehículos, lo que le permite a la empresa reducir de manera significativa los costos logísticos y mejorar su competitividad en precios. Desde que se conoció la llegada del buque a la Argentina circularon muchos rumores sobre la carga en cuestión, sin embargo, desde la marca no dieron precisiones del embarque porque aseguraron que este lunes hay programado un evento a las 13 horas en el que se conocerá en detalle todo sobre la carga en cuestión.

Este envío marca el inicio del desembarco a gran escala de BYD en la Argentina, en un contexto de apertura controlada de importaciones de vehículos electrificados y de fuerte debate sobre su impacto en la industria automotriz local.

Con este primer desembarco masivo, la discusión deja de ser teórica y pasa al terreno concreto, en un mercado que empieza a recibir volumen real de autos electrificados importados.

Una estrategia regional consolidada

BYD ya exhibe una posición dominante en Sudamérica. En Brasil, la compañía produce autos y ómnibus eléctricos, mientras que en Chile y Uruguay lidera las ventas de vehículos eléctricos. En mayo de 2025, un buque gemelo al Changzhou —el Explorer 1— transportó 5.500 unidades al puerto de Suape, en el estado brasileño de Pernambuco.

A nivel global, BYD se consolidó como el principal fabricante mundial de vehículos híbridos y eléctricos, superando incluso a Tesla, la compañía de Elon Musk.

Un poco de información sobre los orígenes de Bild Your Dreams (BYD)

La compañía fue fundada en 1995 en Shenzhen por el empresario Wang Chuanfu, y tiene la particularidad de que no nació como automotriz. En sus orígenes se dedicó a la fabricación de baterías recargables para teléfonos celulares de marcas como Motorola y Nokia y recién en 2003 la empresa dio el salto a la industria automotriz, un giro estratégico que hoy la posiciona como uno de los actores centrales de la transición hacia la movilidad eléctrica a nivel global.

En efecto, en 2025 la firma logró superar a Tesla de Elon Musk. Tesla registró 418.227 entregas en los últimos tres meses, lo que elevó su cifra de ventas anuales a un valor cercano a los 1,64 millones de vehículos eléctricos, mientras que BYD reportó 2,26 millones en todo el 2025, según informó oportunamente la agencia de noticias AFP.

Cabe destacar que al igual que otros fabricantes chinos de vehículos eléctricos, la compañía debió enfrentar las políticas arancelarias de Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, la compañía sigue desarrollandose y mostrando su creciendo en el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa.

