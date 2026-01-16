La industria automotriz argentina inicia 2026 con señales de recuperación en producción y ventas, pero también con desafíos estructurales que condicionan su competitividad frente a Brasil y México, los principales polos regionales. En este escenario, la gestión estratégica del talento emerge como una variable crítica para sostener el crecimiento, ganar eficiencia y mejorar la inserción internacional del sector.

Industria automotriz: cayeron la producción y las exportaciones en 2025, según ADEFA

Un análisis reciente de Adecco Argentina señala que la reactivación del mercado convive con un contexto más exigente en el que se suma la presión por reducir costos, la transformación tecnológica acelerada y la necesidad de cerrar brechas históricas de productividad. En ese marco, el capital humano -según explican desde la consultora-, se consolida como una de las principales palancas competitivas.

Argentina, Brasil y México: una comparación clave

El estudio plantea que los últimos datos oficiales de 2025 muestran con claridad las asimetrías regionales:

México se afianza como el principal hub automotriz de América Latina, con una producción cercana a los 4 millones de vehículos anuales. Más del 80% de su output se exporta, principalmente a Estados Unidos, lo que refuerza su perfil internacional y su capacidad de atraer inversiones.

Brasil mantiene una industria robusta, con más de 2,5 millones de unidades producidas por año, un mercado interno significativo y una creciente inserción exportadora dentro y fuera de la región.

Argentina, en cambio, opera a menor escala, con una producción cercana a las 500.000 unidades anuales y una fuerte concentración de exportaciones hacia Brasil, lo que incrementa su dependencia del ciclo regional.

Ramón Ramírez sobre la industria automotriz: "Córdoba está viviendo hoy una situación bastante complicada"

A estas diferencias se suman costos estructurales más elevados y una mayor carga tributaria, factores que impactan directamente en la competitividad y en la previsibilidad para atraer nuevas inversiones.“La diferencia no está solo en la escala productiva, sino también en la previsibilidad y en la capacidad de planificar talento a mediano y largo plazo. En ese punto, la gestión de personas es tan estratégica como la inversión en tecnología”, señala Ariel Bonanno, Key Account Manager de la división Automotriz de Adecco Argentina.

Cinco claves para competir en 2026

Frente a este escenario, la consultora identificó cinco ejes de gestión de personas que resultan decisivos para acompañar la recuperación del sector automotor en 2026:

1. Reskilling y upskilling frente a la transformación tecnológica

La automatización, la digitalización de procesos y el avance de la electromovilidad están redefiniendo los perfiles demandados. La formación continua se vuelve indispensable para reducir brechas técnicas y sostener la productividad.

2. Strategic Workforce Planning basado en datos

La planificación estratégica de la fuerza laboral permite anticipar necesidades futuras, optimizar dotaciones y alinear las decisiones de talento con los objetivos del negocio, en un contexto de márgenes ajustados y alta competencia regional.

3. People analytics y reclutamiento digital

El uso intensivo de datos en los procesos de selección y gestión de personas mejora la eficiencia, acelera los tiempos de contratación y permite decisiones más precisas en un mercado laboral cada vez más dinámico.

4. Diversidad, equidad e inclusión en entornos industriales

Las políticas de DEI ganan protagonismo también en la industria automotriz, ampliando la base de talento disponible y fortaleciendo equipos más diversos, innovadores y adaptables al cambio tecnológico.

5. Auditorías de RR.HH. enfocadas en brechas técnicas

Las auditorías de recursos humanos permiten detectar brechas críticas de competencias, identificar riesgos operativos y definir acciones concretas de capacitación, atracción o retención de perfiles clave.

El contexto parece indicar que 2026 será un año bisagra para la industria automotriz argentina. La recuperación productiva, el avance tecnológico y la presión competitiva regional exigen estrategias integrales que permitan ganar eficiencia, previsibilidad y escala. El estudio avanza en una propuesta concreta: las decisiones que se adopten en materia de inversión, tecnología y capital humano serán determinantes para consolidar el crecimiento y definir el posicionamiento del sector en los próximos años.

lr