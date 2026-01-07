Industria automotriz: cayeron la producción y las exportaciones en 2025, según ADEFA

La industria automotriz tuvo un 2025 complicado. La producción durante todo ese año fue de 490.876 vehículos, lo que representó una caída del 3,1% en comparación con el año anterior, ya que en 2024 la cantidad de autos producidos alcanzó las 506.571 unidades, según datos del último relevamiento la Asociación de Fábricas Automotores (ADEFA).

Al momento de evaluar solamente el desempeño de diciembre, los números tampoco son positivos. Durante ese período se produjeron 26.468 unidades, lo que marcó una caída del 30,3% en comparación con noviembre y una merma del 30,4% al momento de compararlo con diciembre del 2024.

En el informe de la Asociación se destacó que esta disminución en la producción del último mes del 2025 se debió en parte por menos días hábiles de actividad. Con 10 días en diciembre, en comparación con noviembre tuvieron 8 jornadas menos, mientras que, contra el mismo mes, pero del 2024 se detectó que hubo 3 días menos.

Fuente: ADEFA

Cuántos autos se vendieron en diciembre del 2025

En el apartado que corresponde al comercio exterior, se relevó a las terminales exportadoras y se encontró que 19.908 vehículos fueron vendidos en diciembre, lo que representó una baja del 36,3% respecto de noviembre y una caída del 25,3% en la comparación interanual.

Con respecto al volumen acumulado de exportaciones, entre enero y diciembre del 2025 fue de 280.589 unidades, lo que demuestra una baja del 10,8% en comparación con el mismo período del 2024.

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, planteó que “teniendo en cuenta el perfil netamente exportador del sector, el gran desafío que tenemos por delante es la mejora de la competitividad exportadora”.

“Para ello, es imprescindible continuar trabajando a nivel cadena de valor junto con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales para reducir la carga impositiva que se exporta en un vehículo, sobre todo considerando que varios países con los cuales competimos exportan sin impuestos”, destacó el empresario.

Volviendo con el informe, en las ventas mayoristas se detectaron crecimientos, el sector comercializó a su red de concesionarios 51.355 unidades, lo que sería una mejora del 45,7% si se compara con las entregas de noviembre y representa un aumento del 3,8% si la comparación es con diciembre del año anterior.

En el acumulado anual, las automotrices colocaron en sus redes un total de 586.625 unidades, lo que arrojó un crecimiento del 42,6% respecto de las 411.406 unidades que se comercializaron en el mismo período de 2024.

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, mencionó que “el sector mostró un desempeño muy superior al promedio de la industria manufacturera, con un crecimiento en ventas mayoristas (+42,6%) y minoristas (patentamientos) cercano al 50% interanual. El crecimiento de la economía, sumado a la normalización de la oferta y la mejora del acceso al crédito explican buena parte de esa recuperación que registró el mercado”.

“La industria automotriz tiene todo para volver a crecer en producción y exportaciones, generar más empleo y aportar más recaudación y divisas”, dijo el titular de la entidad.

La contracara de la industria de motovehículos

La Cámara Argentina de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), informó que durante 2025 superaron las proyecciones que tenían para ese año. Alcanzaron un total de 654.531 motos patentadas, lo que representó un incremento del 33,07% en comparación con 2024 cuando se patentaron 491.853 unidades.

Para el año pasado, la proyección esperada por la Cámara era alcanzar la meta de 600.000 vehículos, un techo que lograron superar por 54.531 unidades, lo que significa una mejora del 9,08% de lo esperado.

El presidente de CAFAM, Federico Vacas, aseguró que "estos resultados son un hito para nuestra industria y hemos superado nuestras propias expectativas. Son resultados del trabajo en conjunto de toda la cadena de valor: fabricantes, distribuidores, concesionarios y proveedores".

Además, en la misiva de la Cámara destacaron que “uno de los datos más contundentes de 2025 es el protagonismo de la fabricación nacional”. Del total de motos patentadas a lo largo de todo el año, 638.921 unidades, 97,62% fueron de producción argentina, mientras que 15.610 fueron importadas. Esta tendencia que se mantuvo firme en el final de 2025, ya que en el último mes el 97,55% de las motos — 58.836 unidades — fueron de origen nacional.

