Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
LUTO

Falleció Aldo Juan Pettiti, sinónimo de venta de autos en Río Tercero y la región

Tenía 87 años y fue durante décadas un referente del sector automotor en el interior cordobés. Fundador de concesionarias oficiales Ford, Volkswagen y Fiat, dejó una marca imborrable en la historia comercial de Río Tercero.

Aldo Pettiti
Aldo Pettiti | Cedoc
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

En la mañana del jueves 9 de octubre se conoció el fallecimiento de Aldo Juan Pettiti, a los 87 años. Reconocido empresario y pionero de la venta de automóviles en Río Tercero, Pettiti forjó una extensa trayectoria que lo convirtió en una figura emblemática del rubro automotor regional.

Su historia en el sector comenzó en la década del ’40, en la ciudad de Hernando, donde inició su carrera como vendedor. Con el tiempo, logró consolidarse como empresario y abrir su propia concesionaria oficial Ford en Río Tercero. Años más tarde, amplió su presencia en el mercado sumando las marcas Volkswagen y Fiat, fortaleciendo así un legado familiar y comercial que se extendió durante generaciones.

Kazaró fue distinguida en los Premios Manuel Belgrano 2025 por su aporte al comercio cordobés

En 2021, su última concesionaria —de la marca italiana— cerró sus puertas tras décadas de actividad. Desde entonces, Pettiti decidió retirarse de la vida empresarial, dejando tras de sí una historia de esfuerzo, crecimiento y compromiso con la comunidad.

En los últimos días, festejó su cumpleaños rodeado de amigos y personalidades de Río Tercero. Esa noche se disculpó ante los presentes y se retiró acompañado por sus familiares. Luego, fue derivado a la Clínica Savio, donde enfrentaba problemas cardíacos.

Su fallecimiento generó una profunda tristeza en el ámbito automotor y en toda la comunidad de Río Tercero, que hoy despide a uno de sus referentes históricos.

También te puede interesar
En esta Nota