El patentamiento de motos en 2025 creció 33% frente al año anterior

La Cámara Argentina de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), informó que durante el 2025 superaron las proyecciones que tenían para ese año. Alcanzaron un total de 654.531 motos patentadas, lo que representa un incremento del 33,07% en comparación con el 2024 cuando se patentaron 491.853 unidades.

Para el año pasado, la proyección esperada por la Cámara era alcanzar la meta de 600.000 vehículos, un techo que lograron superar por 54.531 unidades, lo que significa una mejora del 9,08% de lo esperado.

El presidente de CAFAM, Federico Vacas, aseguró que "estos resultados son un hito para nuestra industria y hemos superado nuestras propias expectativas. Son resultados del trabajo en conjunto de toda la cadena de valor: fabricantes, distribuidores, concesionarios y proveedores".

Fuente CAFAM

Por otro lado, destacó que para poder continuar con esta senda “es fundamental seguir ampliando el acceso al crédito, promover la movilidad sostenible y mantener planes de inversión que fortalezcan la industria”.

Casi el 98% de las motos patentadas fueron de fabricación nacional

El último mes del 2025 reflejó el dinamismo alcanzado por el sector, registrando durante ese período un total de 60.315 patentamientos.

Diciembre fue un mes positivo en varios aspectos. En relación al mismo mes pero del 2024 el crecimiento interanual fue del 19,56%, mientras que comparado con noviembre del 2025 el aumento intermensual fue del 15,1%, lo que marcó “un cierre de año con un impulso extraordinario y sostenido”, según remarcaron desde CAFAM en un comunicado.

En la misiva de la Cámara destacaron que “uno de los datos más contundentes del 2025 es el protagonismo de la fabricación nacional”. Del total de motos patentadas a lo largo de todo el año, 638.921 unidades, 97,62% fueron de producción argentina, mientras que 15.610 fueron importadas. Esta tendencia que se mantuvo firme en el final del 2025, ya que en el último mes el 97,55% de las motos — 58.836 unidades — fueron de origen nacional.

“Este fenómeno subrayó la fortaleza y la capacidad de la industria local para abastecer a un mercado en plena expansión, generando empleo y valor agregado en el país”, señalaron desde CAFAM.

Cuáles fueron motos más vendidas en diciembre del 2025

En el apartado referido a categorías y cilindrada, diciembre de 2025 también reflejó con precisión las tendencias anuales, manteniendo la estructura de preferencias del mercado.

Las CUB Underbone lideraron el ranking con 36.320 unidades (60,22%), seguidas por Street con 11.135 motos (18,46%), On-Off con 9.886 unidades (16,39%) y Scooter con 1.972 motos (3,27%). Estos porcentajes demuestran una notable consistencia respecto a las preferencias anuales, con ligeras variaciones que reflejan la solidez del patrón de consumo.

Fuente CAFAM

Por cilindrada, diciembre acentuó aún más la preferencia por motos de entrada. Las motos de 101 a 250cc alcanzaron 55.406 unidades (91,86%), superando el promedio anual del 89,20%. El segmento de 251 a 500cc registró 3.118 motos (5,17%), mientras que las de 501 a 800cc sumaron 973 unidades (1,61%).

"Desde CAFAM, se mira al 2026 con optimismo, esperando continuar por esta senda de crecimiento, innovación y fortalecimiento de la industria nacional, y con el objetivo de superar en un 10% el total de patentamientos alcanzados este año", concluyó Vacas.

Qué es CAFAM

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) fue creada en 2013 como resultado de la unión de todas las terminales de motos existentes en la República Argentina.

Por último, desde su fundación, trabaja junto a las empresas que la integran con el fin de proteger y fomentar la industria nacional de la moto, propiciando las mejores condiciones para el desarrollo de las actividades industriales y del mercado, impulsando la innovación y tecnificación a nivel nacional, y promoviendo el crecimiento del sector con espíritu emprendedor

