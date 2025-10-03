En septiembre se patentaron 59.394 motos, lo que representa un incremento del 44,71% en comparación con el mismo mes de 2024. Con respecto a agosto, marcó un incremento de 7,88%, de acuerdo con cifras de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM).

Del total de patentamientos el 97,15% (57.701 unidades) fue fabricado en Argentina, y las 1.693 restantes, son importadas. “Las cifras de septiembre son un claro indicador de la fortaleza de nuestra industria. Un crecimiento interanual de casi el 45% refleja la confianza del consumidor en la calidad, la financiación y el respaldo que ofrecen los motovehículos producidos en el país”, afirmó Lino Stefanuto, presidente de la CAFAM.

Qué tipo de motos prefieren los argentinos

Las motos con cilindradas de 101 a 250CC (52.303 unidades) concentran el 88% del mercado, mientras que la categoría CUB/Underbone (33.718 unidades) lidera con el 57% del total.

Estos datos “confirman que el principal impulsor de la demanda es el uso de la motocicleta como vehículo utilitario. Su bajo costo de mantenimiento, eficiencia en el consumo y agilidad para el transporte urbano y el delivery la posicionan como la opción preferida para el día a día”, señalan desde la Cámara.

Aunque Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe suman aproximadamente más del 47% de los patentamientos, “la fuerte presencia de provincias como Chaco, Tucumán y Salta en el top 6 demuestra la capilaridad federal del motovehículo. La moto se ha convertido en una solución de transporte clave en todo el territorio nacional, adaptándose a las distintas realidades económicas y geográficas del país”.

Desde la CAFM observan un mercado mercado aspiracional “incipiente pero presente” sobre los modelos de mayor cilindrada (251-500CC, con 4.584 patentamientos y 501-800CC con 1.527 patentamientos).

“Su existencia y volumen de ventas (más de 6.100 unidades) indican que también hay un nicho de consumidores que buscan en la moto un vehículo para el ocio, el turismo y el uso recreativo. Este segmento, aunque pequeño, es vital para la diversificación de la oferta y la introducción de nuevas tecnologías”, afirman.

LM/DCQ