Se vendieron más motos que autos 0 km en septiembre.

En septiembre, el mercado de motovehículos volvió a superar al de autos 0 km. Según cifras oficiales del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), se patentaron 59.056 motos y triciclos contra 55.827 automóviles, lo que marca una diferencia del 5,8% a favor de las dos ruedas.

Se trata de la segunda vez en el año que ocurre este fenómeno: la primera había sido en marzo. Durante 2022 y 2023 fue un comportamiento habitual, en un contexto de crisis económica y caída en las ventas de autos nuevos.

La comparación con agosto muestra que el segmento de motos tuvo un crecimiento del 7,7%, mientras que el de autos cayó un 13,7%. Frente a septiembre de 2024, los motovehículos registraron un incremento del 45,5%. En el acumulado anual de 2025, ya se vendieron 474.575 unidades, un 39,8% más que en el mismo período del año pasado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El fenómeno suele estar vinculado al impacto de la economía en las familias: la moto tiene un precio de compra más accesible, menor costo de uso y de mantenimiento, y no depende tanto del crédito como el auto.