Los 0km aumentaron un 14%, tras la salida del cepo.

Un relevamiento por las listas de precios de las marcas que venden autos y pick-up de consumo masivo, arroja que entre los 9 fabricantes de Argentina el incremento de precios promedio entre mayo y septiembre fue de un 14%, tras la salida del cepo.

¿Cómo es el detalle de cada marca?

El fabricante que menos aumentos aplicó en los 4 meses completos fue Ford, que aplicó un 8,9% sólo en agosto y septiembre, ya que sus precios no se modificaron ni entre mayo y julio.

La siguiente marca fue Nissan que aumentó un 10,4%, por delante de Chevrolet que alcanzó el 10,8%.

Le sigue Renault con un aumento en cuatro meses del 12,6%; Toyota con sus aumentos promedio del 12,7%; Volkswagen con el 16,2%; Fiat con 17,5%; Citroën 17,8%: y Peugeot con el 19,5% de incremento.

Si bien el promedio queda debajo del aumento del dólar oficial, entre la que menos aumentó y la que más lo hizo se duplica el incremento.

De todos modos hubo aumentos menores en mayo por efecto de la salida del cepo y la devaluación inicial del peso. Esos incrementos fueron del del 1,3% en el caso de Volkswagen, de 1,4% para Renault, un 1,5% promedio para Toyota y Chevrolet, y del 1,8% para las marcas de Stellantis, mientras Ford no aplicó aumento alguno.