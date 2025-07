Crecen las ventas de autos y empresarios del rubro esperan señales económicas claras

Uno de los protagonistas principales de la actual recuperación económica, tras años de vaivenes e incertidumbre, es la venta de automóviles que experimenta un resurgimiento notable, impulsado por una combinación de factores macroeconómicos favorables y decisiones estratégicas dentro de la industria. Este repunte no solo se refleja en las cifras de patentamientos, sino que también inyecta un renovado optimismo en las principales concesionarias de la provincia.

Punto a Punto dialogó con referentes del sector quienes analizaron la coyuntura actual y dejaron su opinión respecto a qué puede ocurrir en el corto y mediano plazo.

Darío José Ramonda, Director General de Centro Motor y Centro Bikes señaló que este “es un año con una dinámica de crecimiento fuerte respecto al año pasado, más del 50%, número que viene marcado contra un 2024 que tuvo un patentamiento muy bajo; principalmente el primer semestre”.

“Los factores que explican esta situación es la recuperación del salario en dólar; la financiación, casi un tercio de las ventas ya son mediante créditos, un porcentaje más alineado al promedio histórico de financiación del sector. Por último, está bastante liberada la puerta para importar autos, lo cual ha mejorado mucho la oferta”, detalló.

En la misma línea Andrés Carreras, Gerente Comercial Volkswagen de Mundo Maipú, resaltó que hay “un repunte importante en el volumen de ventas”. Para el directivo, los factores clave son la mayor oferta de unidades, y el hecho de que las automotrices y la red de concesionarios estén ofreciendo importantes bonificaciones.

“También la estabilización de precios, la baja de la inflación, genera confianza para que la gente pueda tomar la decisión de comprar un auto. Había cierta demanda contenida que en algún momento termina volviendo al mercado y eso lo estamos viendo”, señaló y agregó que el primer semestre de 2025 fue récord histórico en venta de usados. “Hace 30 años que se mide y éste fue el mejor de venta de usados”.

Para finalizar, comentó que algunos autos usados tuvieron precios con tendencia a la baja, que ya están estabilizados y que el número de transacciones de usados podría alcanzar a 1.800.000 de operaciones en todo el año.

Estabilización, el factor clave

José Keselman, Director Comercial de Autocity también resaltó el fuerte crecimiento en materia de ventas y destacó que el actual mercado se caracteriza por haber sumado mucha oferta, pasando de 170 a 250 modelos disponibles. “Empezaron a jugar fuerte vehículos importados y el sector ve con buenos ojos el incremento de volumen y de opciones”.

El ejecutivo comentó que la financiación se ha vuelto una herramienta imprescindible de venta, la cual está atada a la estabilización. “La dinámica del crédito es una condición sine qua non para el mercado se consolide. La subida del dólar es una amenaza. Porque o son productos importados o tienen componentes. Otro factor muy sensible es la inflación por el impacto en los créditos ajustados por UVA. Pero si no hay grandes cambios en las variables macroeconómicas deberíamos estar bien”.

A su turno Sebastián Parra, Presidente de Acara Regional Córdoba y Director de Familia Parra indicó que el importante crecimiento que se vive en la actualidad tiene un fuerte contraste con la situación del año pasado que fue el peor en cuanto a volumen de los últimos años. “La proyección es buena en un mercado de 650.000 autos patentados cuando los últimos años fueron 400.000 en promedio. Vemos un volumen sostenido, traccionado por la financiación y la mejor oferta del producto”.

Para Parra las claves de este momento son tres: la baja de la inflación, mejores créditos, aunque sean variables los están tomando porque confían en que la cuota no le va aumentar; y el hecho de que hay una gama más amplia de productos importados. “Además los precios de los autos aumentaron menos que la inflación”, comentó.

Apuesta con cautela

Parra fue contundente a la hora de analizar el corto y mediano plazo. “Me preocupa el tema de la proyección y la tranquilidad de las variables económicas. El mercado al crecer necesita proyección. El empresario necesita tomar más gente, renovar o ampliar locales, necesitas inversión y la inversión necesita la estabilidad en el mediano y largo plazo.

Las inversiones no pueden tener incertidumbre pensando para adelante. En este momento el sector está invirtiendo: hay más recursos humanos, más acciones comerciales para captar mercado. El negocio fue cambiando en este contexto, por ello es fundamental la eficiencia interna y también es sano prepararse para la competir”.