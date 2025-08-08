Para Mundo Maipú automotores "cambiar un usado por un 0 km hoy es un buen negocio"

“Es el mejor semestre de la historia de la venta de autos usados de los últimos 30 años”, afirma sin titubeos Andrés Carreras, gerente comercial de Volkswagen en Mundo Maipú. El primer semestre de 2025 no solo superó ampliamente a 2024 -un año recesivo tras la devaluación de diciembre de 2023-, sino que marcó un punto de inflexión para la industria.

Carreras lo resume así: “El mercado está sólido. La demanda está sólida. Las terminales tienen autos disponibles”. Uno de los motores de esta recuperación fue la apertura de importaciones. “Ingresaron unidades que antes eran escasas, incluso en 2024. Hoy contamos con stock y eso acelera las ventas”, explica.

La financiación volvió con fuerza. “Estamos ofreciendo 15 millones de pesos en 12 o 18 meses a tasa cero real, sin interés. Estas condiciones no las veíamos el año pasado y hoy son un driver muy importante para acelerar la venta”, remarca.

Crecen las ventas de autos y empresarios del rubro esperan señales económicas claras

“La economía estabilizada genera confianza en el consumidor. Eso amplía el mercado y nos da más clientes”, describe para reflejar que la estabilidad económica completa el panorama. Incluso el canal de autoahorro muestra un dinamismo renovado: “Estamos totalmente al día con la entrega de planes de ahorro, algo que en Argentina representa un porcentaje muy importante de los patentamientos”.

Usados: el mejor momento para cambiar

El mercado de usados atraviesa un momento histórico. “La venta está pujante y sólida. Cambiar un usado por un 0 km hoy es un buen negocio. Los valores de reventa son altos y, si encima podés pagar el salto con cuotas acomodadas, el cliente lo interpreta como una oportunidad”, asegura Carreras.

Estos datos forman parte del Dossier de Autos, Motos y Nuevas Formas de Movilidad de Punto a Punto. En el caso de Volkswagen en Maipú, la gama es “amplia y variada”, con modelos insignia como la Amarok -“ya no es solo para el productor agropecuario; es aspiracional en las grandes ciudades”-, el SUV Taos, el Polo y lanzamientos como el esperado Volkswagen Tera en agosto.

Tras el salto del dólar, cuáles son los 10 autos más baratos de la Argentina

“Tenemos mucha expectativa. Vamos a acompañarlo con planes de ahorro y herramientas financieras específicas”, adelanta. Las proyecciones para el segundo semestre son alentadoras. “Las terminales proyectan un mercado de 620.000 a 630.000 autos este año. Es muy bueno para Argentina y, si seguimos así, 2026 puede ser aún mejor”, anticipa.

Innovación y sustentabilidad como sello de Maipú

Uno de los hitos de este año fue la apertura del primer salón phygital de usados, un espacio que combina lo mejor del mundo físico y digital para ofrecer una experiencia de compra y venta ágil, moderna e integrada. Allí, los clientes pueden explorar vehículos, comparar opciones y concretar operaciones en un entorno cómodo y conectado, elevando el estándar de atención y reafirmando la estrategia omnicanal de Maipú.

En el marco de una propuesta de movilidad integral, este año se incorporó la marca Morbidelli al portfolio de motos, junto a Ducati, Benelli y Suzuki y se dio un paso clave en sostenibilidad: Maipú es el primer concesionario argentino en recibir la certificación Platinum GoToZero, el mayor estándar en la materia: “Somos el primer concesionario argentino con certificación Platinum GoToZero. La sustentabilidad es parte de nuestra visión a largo plazo”, concluye Carreras.

De cara al futuro, la compañía se prepara para lanzamientos estratégicos como el Volkswagen Tera y la nueva generación de Tiguan, además de novedades de Chevrolet (Tracker, Onix, Spark 100% eléctrico, Captiva híbrida) y Ford (nueva Territory). Estos anuncios se suman a presentaciones recientes como Ford Everest y Audi A5, ampliando una gama que busca integrar eficiencia, conectividad y diseño.

DIRECTIVOS

Fernando Fraresso – Presidente

Germán Ravenna – Vicepresidente

Marcas que comercializa

- Volkswagen