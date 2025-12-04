Ramón Ramírez sobre la industria automotriz: "Córdoba está viviendo hoy una situación bastante complicada"

Ramón Ramírez, gerente de Maxion Montich, analizó la situación de la industria automotriz y aseguró que “Córdoba está viviendo hoy una situación bastante complicada”.

“Estamos viendo todos los cambios que se van a producir en nuestro sector. Lo hemos alertado. No podemos olvidar que en marzo Nissan anunció el cierre de su planta en Córdoba”, recordó el tesorero de la Cámara de Industriales Metalúrgicos local.

Además señaló que la Provincia está “perdiendo participación a nivel nacional, y a su vez afectando toda la cadena de valor porque se está perdiendo contenido de producción”.

“Preocupación”

Ramírez contó que le están llevando “la preocupación” al Gobierno provincial, “a través del secretario de Industria, para que nos acompañe”.

“No son temas que deba resolver solamente la Provincia o es poco lo que pueda resolver la Provincia. Lo tienen que resolver a nivel nacional”, aclaró en declaraciones a SRT Media.

Panorama

Luego analizó la coyuntura actual de algunas de las empresas instaladas en Córdoba.

“Stellantis está bajando su producción de Cronos que era un vehículo de alta producción y que tenía mucho contenido local, pero incorporando la pick up Titano, la pick up Dakota, que son productos muy importantes”, relató.

“Lo que pasa que toda está primera etapa tiene muy bajo contenido local. Iveco tiene muchas complicaciones para vender el producto, hoy la importación está totalmente abierta”, agregó.

“Entran muchos productos baratos del exterior, a menor precio, camiones directamente terminados. Iveco hoy está cerrada por 45 días más o menos y arranca el próximo año también con una baja de producción con respecto a los meses anteriores”, completó.

“De Renault, con bajo contenido local los productos que tenía que eran Sandero, Logan y Kangoo, Sandero y Logan se dejan de producir. Entonces va a caer la producción de algo que se hacía en Córdoba y se va seguir con la producción de Kangoo hasta el primer semestre del año que viene. En el segundo semestre entra Niágara”, anticipó.

Cambios

Al ser consultado sobre la incidencia de la apertura de importaciones, el empresario respondió: “No pretendemos que de alguna manera haya algún beneficio o algo que frene importaciones sino, este tema que está de moda ahora, nivelar la cancha”.

“El planteo de resolución de esto es: Necesitamos indudablemente una reforma laboral, una modernización laboral. Las leyes son realmente arcaicas. Tenemos que ajustar eso”, propuso.

También se pronunció a favor de “una reforma tributaria”, aunque consideró que con solo eso “no alcanza en esta etapa”.

“Necesitamos que la ley 27.263 que es la que promueve el sector autopartista tenga vigencia o sea extendida en el tiempo, y que se siga trabajando en otros esquemas como es el Flex, particularmente, que es el intercambio compensado con Brasil para que tengamos o aseguremos algo de contenido local en nuestros productos”, concluyó Ramírez.