El costo de vida en 2025: Educación, tarifas y alimentos por encima de la inflación anual

El costo de vida en Argentina aumentó 31,5% durante 2025, impulsado principalmente por las subas en alimentos y bebidas, tarifas, salud, transporte y educación, según informó el INDEC, que detalló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró el año con fuertes incrementos en rubros esenciales que impactaron de lleno en el bolsillo de los hogares a nivel nacional.

El dato fue celebrado por el Gobierno a través de las redes sociales, destacando que fue el acumulado anual fue el más bajo de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como en la inflación núcleo. “Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

La inflación de diciembre fue del 2,8% según el INDEC

El funcionario agregó además que “el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación”. Esta publicación conto con la aprobación de Javier Milei en la red social X.

Alimentos y bebidas: el principal factor del gasto cotidiano

Durante todo 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un aumento acumulado del 32,2%, ubicándose por encima del nivel general y consolidándose como uno de los rubros que más erosionó el poder adquisitivo.

El informe del INDEC muestra que dentro de esta división se destacaron las subas en carnes y derivados, que en varias regiones superaron el 50% interanual, salvo en la Patagonia (+41,0%), lo que encareció de manera sostenida la canasta básica alimentaria.

Otros productos de consumo masivo, como aceites, frutas y bebidas, también exhibieron incrementos relevantes a lo largo del año, mientras que las bajas estacionales en verduras no alcanzaron a compensar el avance general de los precios.

Este comportamiento explica por qué los alimentos tuvieron la mayor incidencia en la inflación anual con aumentos que rondaron entre el 8 y el 12% en todas las regiones, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos, donde este rubro concentra una mayor proporción del gasto.

Tarifas y servicios: subas muy por encima del promedio

Las tarifas y servicios regulados fueron otro de los motores centrales del aumento del costo de vida en 2025, con incrementos que superaron ampliamente el promedio general.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumuló una suba del 41,6% interanual, con fuertes aumentos en alquileres y servicios públicos, que presionaron de forma constante sobre los ingresos familiares.

En algunas regiones del país, como la Patagonia, este rubro llegó a registrar alzas cercanas al 60%, reflejando el peso diferencial que tienen las tarifas según la ubicación geográfica.

Para no ser pobre, una familia necesitó $1.308.713 en diciembre del 2025 según el INDEC

Como resultado, los servicios aumentaron un 43,1% interanual, muy por encima de los bienes, que subieron 26,5%, marcando una tendencia clara de encarecimiento de los gastos fijos del hogar.

Salud, transporte y educación: aumentos acumulados que no ceden

En Salud, los precios subieron 28,2% durante 2025, impulsados por incrementos en prepagas que registró subas de entre 29,8% y 45,3% en todas las regiones. Además, medicamentos y servicios médicos, subió entre 19,7% y 22,1%, también dependiendo del sector del país. Entre ambos sostuvieron una presión constante sobre el presupuesto de las familias.

El rubro Transporte acumuló una suba del 32,0% interanual, con aumentos tanto en combustibles como en mantenimiento de vehículos y transporte público. Este último mostró un margen de aumento en las distintas regiones del país con subas de entre 20,2% y 38,2%,

Por su parte, Educación fue uno de los rubros con mayor aumento anual, con una suba del 52,3%, reflejando los ajustes concentrados a lo largo del ciclo lectivo y su fuerte peso en el gasto de los hogares con hijos en edad escolar.

Córdoba arranca 2026 con ola de aumentos en servicios y tarifas que impactan en el bolsillo familiar

Aunque en diciembre este rubro mostró una variación mensual baja (+0,4%), el acumulado anual lo ubicó entre los sectores que más contribuyeron al encarecimiento del costo de vida.

En conjunto, los datos oficiales confirman que, durante 2025, el aumento del costo de vida estuvo marcado por alimentos, tarifas, salud, transporte y educación, rubros esenciales que explican por qué, pese a la desaceleración inflacionaria mensual, el impacto sobre el bolsillo de los argentinos siguió siendo elevado a lo largo de todo el año.

GZ