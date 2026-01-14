El INDEC ayer informó la inflación de 2025 y el dato estuvo bastante por encima de lo anticipado por el mercado, medio punto más de lo que había predicho el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA. Sin embargo, eso no impidió que el ministro de Economía Luis Caputo saliera emocionado a celebrar el dato en redes al afirmar que, 2025 cerró con la inflación más baja de los últimos ocho años

“2025 concluye con la inflación más baja de los últimos ocho años, tanto en el nivel general como en el núcleo”, destacó el titular de Hacienda, al mencionar que el índice de diciembre fue del 2,8% y que la variación interanual alcanzó el 31,5%.

Caputo vinculó la desaceleración inflacionaria con un programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero en circulación y la capitalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que fueron, dijo, los pilares fundamentales para lograr la desinflación observada en 2025

Al analizar el resultado, Caputo subrayó que el proceso de desinflación se alcanzó en un contexto desafiante, marcado por el reacomodamiento de precios relativos, la implementación de un esquema de flotación cambiaria y una fuerte contracción de la demanda de dinero.

En ese sentido, advirtió que durante el año se registró una dolarización cercana al 50% del M2, fenómeno que atribuyó a la incertidumbre política y que, aun así, no logró revertir la desaceleración inflacionaria.

“El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del Banco Central seguirá siendo el pilar para continuar con el proceso de desinflación”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda.

Desde el Gobierno sostienen que el dato de 2025 adquiere una relevancia particular porque se logró en un escenario de corrección de precios regulados y relativos, un factor que históricamente dificultó la baja sostenida de la inflación en la Argentina.

Caputo concluyó que el rumbo adoptado por la gestión económica es “el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación”, y lo vinculó con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar las bases para el crecimiento.

El 2017 vs el 2025: Parecidos pero distintos en materia de inflación y coyuntura

Dado que el IPC registrado en 2025 no se veía desde el 2027, bien vale tener presentes los datos de ese año, para analizar diferencias y similitudes:

2017

- Inflación anual: 24,8%

- Régimen económico: metas de inflación con tipo de cambio administrado

- Contexto: atraso tarifario parcial y menor corrección de precios relativos

- Resultado: último año con inflación inferior al 30% antes de la aceleración inflacionaria posterior

2025

- Inflación anual: 31,5%

- Inflación diciembre: 2,8% mensual

- Régimen económico: superávit fiscal, control monetario y flotación cambiaria

- Contexto: fuerte reacomodamiento de precios relativos, contracción de la demanda de dinero y dolarización cercana al 50% del M2

- Resultado: menor inflación anual desde 2017, tanto en el nivel general como en el núcleo

