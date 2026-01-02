El Gobierno creó un nuevo régimen de subsidios a la energía: los cambios

El Gobierno dispuso este viernes la creación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un esquema que unifica los subsidios de alcance nacional y elimina el sistema de segmentación de usuarios residenciales por niveles de ingresos. Con esta medida, dio por finalizado el período de transición hacia el nuevo modelo, iniciado en junio de 2024.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 943/2025, publicado en el primer Boletín Oficial del año. El régimen alcanza a los hogares que reciben subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al gas propano indiluido por redes y al gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10 kilos.

Según señaló el Poder Ejecutivo, el objetivo del SEF es garantizar a los usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad el acceso al consumo energético considerado indispensable. En ese marco, la normativa estableció la eliminación del esquema de segmentación en tres niveles de ingresos y la unificación de los beneficiarios en una única categoría de usuarios que requieren asistencia estatal para cubrir sus necesidades energéticas básicas.

En paralelo, se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. El nuevo registro utilizará como base la información del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), vigente desde junio de 2022.

El decreto aclaró que los usuarios ya inscriptos en el RASE no deberán realizar una nueva inscripción para acceder al ReSEF. No obstante, podrán completar formularios de declaración jurada con el fin de actualizar los datos vinculados al grupo conviviente, los ingresos y las fuentes de suministro energético para las cuales solicitan el subsidio.

En desarrollo...

LT