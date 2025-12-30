Cuánto se pagará de gas en 2026: el ENARGAS aprobó los nuevos cuadros tarifarios

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de distribución de gas natural en todo el país, que comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2026. La medida fue oficializada mediante una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, una por cada empresa distribuidora.

Los nuevos cuadros tarifarios fueron aprobados mediante Resoluciones ENARGAS N° 917/2025 (Metrogas) y 919/2025 (Naturgy BAN), publicadas este martes en el Boletín Oficial y con vigencia desde el 1° de enero de 2026.

El Gobierno cambia el esquema de subsidios para la luz y el gas: ¿Qué hogares accederán al beneficio desde enero 2026?

Pese a la magnitud del cambio y a la complejidad del esquema, el organismo regulador no difundió un detalle unificado sobre el impacto promedio en las facturas, lo que generó dudas entre los usuarios sobre los aumentos efectivos que se reflejarán en los consumos del verano.

De acuerdo con los cuadros tarifarios aprobados, los valores finales presentan una amplia dispersión según nivel de ingresos, categoría de consumo y zona geográfica.

En el caso de Metrogas, los usuarios residenciales de menores ingresos abonarán $3.514,29 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.058,43 en el conurbano bonaerense, mientras que en las categorías de mayor consumo los montos ascienden hasta $83.960,03 en CABA y $45.627,20 en el Gran Buenos Aires.

Para los clientes de Naturgy BAN (Zona Norte), las tarifas parten desde $2.876,99 para la categoría R1 (menor consumo) y alcanzan $30.807,68 para la categoría R4, correspondiente a los hogares de mayor demanda.

Los cuadros también contemplan a los usuarios R2 (consumo intermedio) y R3 (consumo elevado), subdivididos en distintas bandas según el volumen anual de gas utilizado.

Segmentación de subsidios y precio mayorista del gas

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que se mantiene la segmentación de subsidios definida por la Secretaría de Energía. Las bonificaciones continúan aplicándose exclusivamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Nivel 1 (ingresos altos): pagan tarifa plena Nivel 2 (ingresos bajos): conservan subsidios significativos Nivel 3 (ingresos medios): mantienen una bonificación parcial

Las distribuidoras deberán facturar respetando los precios de referencia y descuentos vigentes, sin modificaciones en los criterios de elegibilidad ya establecidos.

Prorrateo y facturación: qué pasa si el período ya está iniciado

Las resoluciones del ENARGAS incorporan un mecanismo técnico clave para la transición. Si el cambio tarifario ocurre durante un período de facturación ya iniciado, las empresas deberán aplicar un prorrateo del consumo, separando los días previos y posteriores al 1° de enero.

La Provincia de Buenos Aires quita la tarifa social a viviendas en barrios cerrados

De este modo, una misma factura podrá incluir consumos liquidados con el cuadro tarifario anterior y el nuevo, en proporción al gas efectivamente utilizado en cada tramo.

La actualización responde a un proceso de revisión periódica que evalúa los costos del servicio, la evolución macroeconómica y los lineamientos del sector energético. En línea con lo señalado por Infobae, el esquema refuerza una señal de mayor focalización de subsidios y mayor peso del consumo real en la factura final, aunque sin una comunicación oficial detallada sobre el impacto promedio por hogar.

lr