El Gobierno dio por concluida la consulta pública para avanzar con el nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados, tras recibir aportes de usuarios, empresas y organismos durante el proceso abierto por la Secretaría de Energía, con el objetivo de elevar los antecedentes al Poder Ejecutivo Nacional para definir la reestructuración del sistema a partir del Período de Transición vigente.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 592/2025, firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, estableciendo el cierre formal del procedimiento de Consulta Pública iniciado el 26 de noviembre de 2025, que estuvo vinculado al proyecto de creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Según la norma, el proceso de consulta se extendió hasta las 00:00 horas del 20 de diciembre de 2025 y se desarrolló "bajo los principios de transparencia, publicidad y participación ciudadana, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública y la normativa administrativa vigente".

Durante ese período, los interesados pudieron presentar observaciones, sugerencias y comentarios a través del sitio web oficial del Ministerio de Economía o mediante la Mesa de Entradas, con carácter no vinculante, aunque sujetos a análisis y ponderación por parte de la Autoridad de Aplicación.

Cierre formal de la consulta pública

El Boletín Oficial detalló que la Secretaría de Energía dio por finalizado el procedimiento y aprobó todas las actuaciones realizadas durante la consulta, incluyendo la recepción de presentaciones y el acceso a la documentación puesta a disposición de la ciudadanía.

Entre los participantes se registraron aportes de usuarios, entes reguladores, empresas distribuidoras, asociaciones de consumidores, defensorías del pueblo, cooperativas y federaciones del sector energético, que formularon observaciones sobre distintos aspectos del esquema propuesto.

Uno de los principales ejes abordados estuvo vinculado a los consumos base de energía eléctrica, gas licuado de petróleo por redes y garrafas, con especial foco en las diferencias regionales asociadas a zonas bioclimáticas y requerimientos energéticos esenciales.

La resolución señaló que dichos aportes fueron considerados con el objetivo de equilibrar las particularidades territoriales con la necesidad de establecer reglas generales que permitan una administración eficiente, equitativa y sostenible del sistema de subsidios energéticos.

Bonificaciones y transición al nuevo régimen

En materia de bonificaciones, el texto oficial destacó la previsión de una bonificación extraordinaria durante el año 2026, concebida como una medida transitoria para acompañar la implementación progresiva del nuevo esquema de subsidios focalizados.

Esta bonificación extraordinaria tendrá como finalidad facilitar la transición desde el sistema vigente hacia el nuevo modelo, en el marco del Período de Transición establecido por el Decreto 465/2024 y sus prórrogas.

Asimismo, durante la consulta se recibieron observaciones sobre los mecanismos de atención al usuario, los canales de información y los procedimientos de revisión de la categorización, especialmente en relación con posibles barreras tecnológicas o dificultades de acceso a medios digitales.

Al respecto, la Secretaría de Energía consideró necesario fortalecer instancias de asistencia y revisión para evitar exclusiones indebidas y mejorar los procesos de cruce y validación de la información, de modo que reflejen adecuadamente la realidad de los hogares alcanzados por el régimen.

Próximos pasos y definición de la política energética

La resolución también abordó los planteos vinculados a la determinación del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), del precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y del gas propano indiluido por redes, señalando que forman parte de una readecuación gradual de los precios hacia valores consistentes con los costos de abastecimiento.

En ese sentido, se indicó que la propuesta analizada no altera los lineamientos generales del esquema energético en transición, sin perjuicio de los mecanismos de seguimiento y evaluación previstos durante su implementación.

Por último, la Secretaría de Energía resolvió elevar al Poder Ejecutivo Nacional todos los antecedentes, evaluaciones e intervenciones surgidas del proceso de Consulta Pública, a fin de que adopte la política pública que considere adecuada para la reestructuración de los subsidios energéticos.

