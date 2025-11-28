El Gobierno Nacional aplicará desde el 1 de enero de 2026 un nuevo esquema de subsidios para los usuarios residenciales de electricidad y gas, y para los consumidores de garrafas, en el marco del período de transición hacia subsidios focalizados en materia energética, para lo cual inició una consulta pública que estará abierta durante 15 días hábiles. Si bien aún no se informó de cuánto será el aumento, el nuevo régimen implicará subas finales en las facturas de esos servicios y pérdida de bonificaciones generalizada.

Según señalaron oficialmente, la reforma "viene a corregir las distorsiones heredadas del esquema anterior, enfocándose en los hogares más vulnerables y reduciendo los subsidios a sectores con mayores recursos".

De todos modos, la gran incógnita está relacionada con los cambios que trae esta medida y cómo afectará a los usuarios.

Focalización: Quiénes acceden desde 2026 a los subsidios energéticos

Uno de los cambios más relevantes en el nuevo esquema -según informó la Secretaría de Energía- es la "focalización de los subsidios en los hogares que realmente los necesitan". A diferencia del sistema anterior, que contemplaba tres niveles de segmentación (N1, N2 y N3) y programas paralelos como el Programa Hogar o la Tarifa Social de Gas, ahora se establecerá un régimen único de subsidios.

El nuevo esquema divide a los hogares en dos grupos:

1) aquellos con derecho a subsidios y

2) aquellos que no.

Para ser beneficiario, los hogares deberán contar con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (equivalentes a $3.641.397 mensuales). Esto implica que muchos sectores de clase media, que hasta ahora recibían subsidios, quedarán fuera del sistema y deberán pagar el costo completo de los servicios.

A través de esta medida, el Gobierno pretende concentrar los recursos en los sectores más vulnerables, buscando un uso más eficiente y justo de los fondos públicos destinados a los subsidios energéticos.

Subsidios Reducidos y Nuevas Bonificaciones: Un Impacto en las Tarifas

El cambio en las reglas de distribución de los subsidios también afectará el monto de las bonificaciones para los hogares que califiquen. En el caso de la electricidad, los hogares que reciban subsidio tendrán una bonificación del 50% sobre los primeros 300 kWh mensuales durante los meses de mayor demanda (invierno), y 150 kWh en los meses de menor demanda. Este ajuste busca alinear el subsidio con el consumo real y reducir el gasto del Estado en tarifas que no corresponden a sectores vulnerables.

En cuanto al gas natural, el subsidio se concentrará entre los meses de abril y septiembre, que son los de mayor consumo, mientras que en los meses de bajo consumo no habrá bonificación. Sin embargo, el Gobierno ha previsto una bonificación extraordinaria del 25% en enero de 2026, que incrementará el subsidio a un 75% en ese mes y se reducirá gradualmente hasta desaparecer por completo en 2027.

Este enfoque pretende dar mayor previsibilidad a las familias más vulnerables, permitiendo una transición ordenada sin saltos bruscos en las facturas, especialmente durante los meses de mayor consumo.

Eliminación de Distorsiones y Control de Irregularidades

El nuevo esquema de subsidios también pone el foco en la eliminación de distorsiones detectadas en el sistema anterior. Según el Gobierno, hasta ahora 2.59 millones de usuarios recibían subsidios sin cumplir con los requisitos de vulnerabilidad, incluyendo personas fallecidas o hogares de altos ingresos, como aquellos ubicados en barrios privados y countries. Estos subsidios irregulares no solo representaban un gasto innecesario para el Estado, sino que también generaban injusticias en la distribución de los recursos.

Con el nuevo sistema, el Gobierno espera corregir estas anomalías y asignar los subsidios de manera más transparente. Para ello, los hogares que formaban parte del Programa Hogar serán migrados automáticamente al nuevo régimen, sin necesidad de realizar una nueva inscripción, aunque podrán actualizar su información a través de una declaración jurada. Este control más estricto busca garantizar que los recursos se destinen únicamente a quienes realmente los necesitan.