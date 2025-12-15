La Provincia de Buenos Aires quita la tarifa social a viviendas en barrios cerrados

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una reconfiguración profunda del esquema de subsidios energéticos que comenzará a regir a partir de enero de 2026. La medida incluye la eliminación de la tarifa social para todas las viviendas ubicadas en barrios cerrados y la obligación de recategorizarse para quienes hoy reciben el beneficio y quieran conservarlo.

El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa en la que explicó que los cambios responden a dos objetivos centrales: “Mejorar los criterios de inclusión del sistema de subsidios energéticos de la provincia de Buenos Aires” y adecuarlo a las modificaciones normativas que impulsa la Secretaría de Energía de la Nación.

Uno de los puntos más relevantes es la quita de subsidios a unas 79.500 viviendas ubicadas en barrios cerrados. De ese total, cerca de 66.900 corresponden al Gran Buenos Aires, en áreas bajo concesión de Edenor y Edesur, mientras que otras 12.600 se encuentran en el interior bonaerense, en zonas reguladas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

“A partir de enero de 2026 se van a eliminar todos los subsidios para las tarifas sociales de las residencias que estén en barrios cerrados”, afirmó Bianco, al precisar que se trata de una decisión tomada en conjunto con el Ministerio de Economía provincial. En esos casos, el beneficio dejará de aplicarse de manera automática.

La decisión provincial se inscribe en el marco de la reforma del esquema de segmentación energética que impulsa el Gobierno nacional y que actualmente se encuentra en consulta pública. Hasta ahora, el sistema contemplaba tres categorías de usuarios: N1 (altos ingresos, sin subsidios), N2 (bajos ingresos, con subsidios de hasta el 65%) y N3 (ingresos medios, con asistencia parcial).

Ese esquema será reemplazado por uno más acotado, con solo dos grupos: hogares con subsidio —aquellos con ingresos menores a tres canastas básicas totales— y hogares sin subsidio, que quedarán excluidos de cualquier tipo de asistencia estatal.

Bianco explicó que la provincia contaba con un sistema propio que, en parte, replicaba la segmentación nacional. En las áreas reguladas por OCEBA, un primer grupo de usuarios —titulares de servicio con ingresos menores a dos salarios mínimos, vitales y móviles— continuará recibiendo la tarifa social provincial. En cambio, el grupo que estaba alineado con la categoría nacional N2 dejará de existir en su formato actual tras la reforma nacional.

Ante ese escenario, la Provincia buscará sostener el subsidio para los sectores de menores ingresos que podrían quedar excluidos, aunque con una condición clave: deberán volver a inscribirse y recategorizarse. “Vamos a poder seguir subsidiando a esos usuarios y mantenerlos dentro de la tarifa social provincial, siempre y cuando se anoten en la página web de OCEBA y cumplan con las condiciones para acceder al subsidio”, señaló el ministro.

El trámite será obligatorio y deberá realizarse a través del sitio oficial del organismo regulador (www.oceba.gba.gov.ar) para conservar el beneficio a partir de enero de 2026. Según explicó Bianco, el anuncio anticipado busca evitar sorpresas para los usuarios. “No queremos que nuestros usuarios se enteren de golpe que se han quedado sin subsidios por una modificación regulatoria nacional que impacta en la Provincia”, sostuvo.

Las medidas implican una reconfiguración significativa de la política de subsidios energéticos en territorio bonaerense. Mientras el esquema nacional avanza hacia una reducción más estricta de la asistencia, el gobierno provincial apunta a sostener la tarifa social para los sectores de menores ingresos, con controles más exigentes y la exclusión explícita de viviendas ubicadas en barrios cerrados.

En los próximos meses, adelantó Bianco, se darán a conocer los detalles finales sobre requisitos, plazos y mecanismos de inscripción que regirán para acceder a la tarifa social provincial a partir de 2026.

