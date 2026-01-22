Conmoción por derrumbe en barrio General Paz: graves daños en autos y edificios linderos

La Justicia investiga el derrumbe de una medianera en una cochera de barrio General Paz de la ciudad de Córdoba que aplastó autos y provocó daños materiales en edificios linderos, aunque no se registraron heridos.

Derrumbe en barrio General Paz

El comisario Guillermo Luján contó que ingresó el miércoles al mediodía "un llamado al 911 por un posible derrumbe" y que "al llegar el personal policial constata que en calle Lima al 1331 una pared se había caído, se había derrumbado".

"Esta había impactado sobre cuatro vehículos que estaban estacionados en el lugar dado que funcionaba una cochera", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Esta pared colindaba con la obra de un edificio", explicó Luján al tiempo que sostuvo que "aparentemente es muy probable que la situación" se habría dado por "excavaciones que estaban haciendo para los cimientos de este edificio" ubicado en calle Jacinto Ríos al 300.

Sin embargo será la investigación judicial y los peritajes los que determinarán cuáles fueron las causas por las que colapsó la medianera.

Daños materiales

"A la vez, pegado a lo que es la construcción del edificio, también hay un departamento. Este departamento tenía el daño total de lo que es el baño y una rajadura en la pared de lo que es el lavadero", precisó el comisario Luján.

"Ahí había pérdida de gas y agua, colaboró gente de bomberos en lo que es el corte de suministro, donde estuvo que evacuar la gente del domicilio", detalló la autoridad policial.

Testimonios de vecinos

“Estábamos en una reunión cuando vimos cómo se caía un pedazo de pared. Salimos todos afuera y nos encontramos con que se había desplomado una medianera”, relató Natalia Elstner, presidenta del Colegio Médico Veterinario de Córdoba.

"Cayó toda una medianera sobre los autos que estaban en la cochera. Hay una casa de por medio, y también se dañó la medianera de otro vecino”, añadió en diálogo con Cadena 3. “El socavón es enorme: hay autos dañados y varias propiedades perjudicadas”, subrayó.

Noticia en desarrollo