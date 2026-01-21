El economista Roberto Cachanosky criticó el discurso del presidente argentino Javier Milei en el Foro de Davos por la falta de “claridad” en el mensaje.

"La claridad es la cortesía del filósofo"

“Quiere impresionar al auditorio haciéndose el académico. Un discurso que le puso a Chatgpt: escribí un discurso hablando en difícil y citando varios autores de tradición liberal, aparentando que sé”, sostuvo el analista económico.

“Y salió está ensalada que ni siquiera es expresada con la claridad del que sabe. Como decía Ortega y Gasset: ´la claridad es la cortesía del filósofo´”, cuestionó en una publicación de la red social “X”.

Crítica al discurso de Milei

“Es claro lo que expone: hay que llevar a cabo a una planificación dimensional estratégica en base a una política infusa, basa en los principios de Mises, Marx, Rothbard, Oscar Lange, Hayek y Aldo Ferrer, por los rendimientos decrecientes para lograr una productividad marginal creciente, de acuerdo a la segunda derivada y, de este forma, llegar a un principio moral gracias al logaritmo neperiano”, ironizó Cachanosky en otro tuit.

Milei en Davos

Durante su mensaje en el Foro de Davos, el presidente argentino reiteró sus críticas al socialismo al asegurar que “suena muy lindo, pero cuya contracara es que siempre termina mal, horriblemente mal”, una frase atribuida a Thomas Sowell.

Además volvió a advertir que “Occidente está en peligro” y consideró que “hoy más que nunca, frente a la degradación ética y moral que atraviesa Occidente, fruto de haber abrazado la nueva agenda socialista, es necesario resolver e impulsar las ideas de la libertad”.