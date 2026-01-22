“No estaba amordazada, las bolsas estaban debajo de ella”: el testimonio del bombero que encontró a Tania

A más de una semana del episodio que generó conmoción en Córdoba, el caso de Tania, la mujer de 34 años hallada con vida en un descampado de La Cumbre, continúa rodeado de interrogantes. Mientras ella permanece internada en el área de salud mental de un hospital provincial sin poder declarar por indicación médica, Néstor Maldonado, de 57 años, sigue detenido en la cárcel de Bouwer imputado por privación ilegítima de la libertad y deberá declarar este viernes.

El relato brindado por el bombero que participó del operativo inicial se alinea con lo que el propio Maldonado afirmó posteriormente ante la Justicia: que fue él quien dio aviso sobre la presencia de una persona en inmediaciones del arroyo y que se retiró del lugar antes de que llegaran los equipos de asistencia. Esa coincidencia entre ambos testimonios es uno de los elementos que hoy forma parte del análisis judicial del caso.

El aviso y una presencia que se esfumó

El testimonio pertenece a Enzo Fidelius, integrante del cuerpo de bomberos que tomó contacto directo con la situación desde el primer momento. En diálogo con Canal 11 La Cumbre, explicó que todo se inició a partir de un aviso que llegó al cuartel en una jornada marcada por la lluvia y la baja visibilidad.

“A las 17:48 aparece un hombre vestido de negro con un paraguas, me dice que había visto un bulto en el descampado del otro lado del río, que parecía una persona”, expresó Fidelius.

Según relató, al intentar continuar con el procedimiento habitual para identificar a quien había dado el aviso, se encontraron con que ya no se encontraba en el lugar. “Cuando salimos para tomarle los datos a esta persona como se hace habitualmente esta persona ya se había ido”.

Con esa información, el equipo se trasladó hasta el punto indicado, un terreno baldío ubicado cruzando el arroyo de La Cumbre. Al llegar, la escena confirmó que se trataba de una situación de extrema gravedad. “Estaba Tania atada de pies y manos, boca abajo, empapada por la intensa lluvia”, relató Fidelius. Un leve movimiento permitió advertir que la mujer aún presentaba signos vitales.

El bombero detalló luego las condiciones en las que se encontraba al momento del hallazgo: “No estaba amordazada, no tenía nada en la boca. Estaba boca abajo, su cara a la tierra, al barro. Estaba atada de pies y manos con cinta de embalar”. En ese marco, también desmintió una de las versiones que circularon en las primeras horas: “Ella no estaba envuelta en una bolsa, las bolsas estaban debajo de ella”.

Las primeras palabras de Tania

A pesar del estado en el que se encontraba, la mujer logró comunicarse brevemente con quienes la asistieron. De acuerdo al relato del bombero, tenía la mirada perdida y pudo decir algunas frases que luego serían incorporadas a la investigación.

“Yo soy Tania, tengo 34 años”, fue lo primero que manifestó. En ese breve intercambio, alcanzó a relatar una secuencia que ya forma parte del expediente judicial: “Ahí me pongo a charlar rápido, me contó lo que saben todos, que estaba en el Parque Sarmiento y que le dieron algo de tomar y aparece en ese lugar. No recuerda más nada”.

Mientras la causa continúa en etapa investigativa y se aguarda la declaración del imputado, la reconstrucción de las horas previas al hallazgo sigue siendo clave. En ese contexto, el testimonio del primer rescatista aporta elementos concretos sobre el estado en que fue encontrada la mujer y las circunstancias iniciales del operativo.