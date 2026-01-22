Con inteligencia artificial actualizaron el rostro de Lian Flores a 11 meses de su desaparición en Córdoba

La Fiscalía de Instrucción de Feria de Bell Ville difundió una actualización del posible aspecto actual de Lian Gael Flores Soraide, el niño de tres años que desapareció el 22 de febrero de 2025 en la zona rural de Ballesteros Sud, en el departamento Unión de la provincia de Córdoba. La imagen fue elaborada mediante inteligencia artificial por gabinetes de la Policía Judicial dependientes del Ministerio Público Fiscal.

La reconstrucción gráfica facial se realizó a partir de una progresión de edad sobre fotografías anteriores del menor, quien actualmente tendría cuatro años. El objetivo de esta medida, dispuesta por el fiscal general de la provincia Juan Manuel Delgado, es ampliar las posibilidades de reconocimiento del niño y reactivar la búsqueda tras once meses sin pistas concretas sobre su paradero.

Pobreza extrema, explotación laboral y exclusión social: el drama detrás del caso Lian

La iniciativa surgió tras una reunión mantenida en diciembre entre los padres de Lian, Plácida Soraide Colque y Elías Flores Mamani, junto a su abogado querellante Carlos Nayi, y el máximo responsable del Ministerio Público Fiscal. Durante el encuentro, se definió la aplicación de esta tecnología como herramienta para facilitar el reconocimiento del menor en el contexto de una investigación que continúa bajo secreto de sumario.

Recompensa de 30 millones de pesos

En forma paralela, los gobiernos provincial y nacional mantienen vigente una recompensa de 30 millones de pesos para quienes aporten datos certeros sobre el paradero de Lian. El monto fue incrementado mediante la Resolución N° 453 firmada el 19 de diciembre de 2025 por el Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba, que duplicó la suma original de 10 millones establecida en febrero pasado.

La decisión de aumentar la recompensa responde, según consta en la resolución, al tiempo transcurrido, la gravedad y trascendencia social del caso, y la necesidad de incentivar la recepción de información relevante por parte de terceros. La provincia aporta 20 millones de pesos, mientras que la Nación suma otros 10 millones.

Las autoridades recordaron que cualquier información, por mínima que sea, puede comunicarse al 911 de la Policía de Córdoba, al 134 del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, o al teléfono 03537-450000 interno 52801 de la Unidad Judicial de Bell Ville.

Marcha para exigir justicia

Con el asesoramiento del abogado Carlos Nayi, los padres de Lian participan como querellantes en el expediente y siguen de cerca el desarrollo de la investigación. En septiembre pasado, la fiscal Isabel Reyna, quien llevaba adelante las tareas de campo, presentó su renuncia, por lo que la causa quedó en manos de la Fiscalía General de la provincia mientras el fiscal Nicolás Gambini continúa a cargo de las labores de oficina.

Este jueves 22 de enero, a las 20.30, la localidad de Ballesteros Sud volverá a movilizarse en la Plaza Nueva Esperanza, sobre la Ruta Nacional 9. La convocatoria, impulsada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma Villa María, busca reclamar respuestas, pedir que se redoblen los esfuerzos judiciales y visibilizar la necesidad de reforzar la protección de los derechos de la infancia en zonas rurales.