Murió Raúl Guglielminetti, el represor condenado a cadena perpetua que logró salió de la cárcel por sus problemas de salud

La agrupación “H.I.J.O.S Capital” anunció, a través de su cuenta oficial de X, el fallecimiento de Raúl Antonio Guglielminetti, una de las figuras más repudiadas de la última dictadura militar. “Murió el genocida Raúl Antonio Guglielminetti. Alias: Mayor Gustavino. Ex agente de inteligencia. Condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Nunca dijo dónde están los cuerpos desaparecidos ni nuestras hermanas y hermanos. Ni olvido ni perdón”, expresó el organismo en un posteo realizado este miércoles 21 de enero.

El fallecimiento del represor de 84 años fue confirmado por el sitio Datoposta, quien explicó que el cadáver de Guglielminetti seguía en la casa quinta donde vivía junto a su mujer y un hijo hasta que la justicia decidiera que hacer con él, al ser un preso que estaba cumpliendo una condena.

Según Clarín, la vivienda donde murió el genocida, ubicada en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, es la misma donde en agosto de 2006 fue arrestado por Interpol, cuando era buscado como prófugo de la justicia por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, a cargo de la SIDE durante la última dictadura militar.

Tras estar preso en la cárcel de Ezeiza y luego de ser llevado a Campo de Mayo, Guglielminetti consiguió, a finales de septiembre del 2025, que una jueza le diera prisión domiciliaria por un agravamiento de sus problemas de salud.

El posteo de H.I.J.O.S Capital sobre la muerte del represor

Los antecedentes de Raúl Guglielminetti

De acuerdo al medio antes citado, Guglielminetti se presentaba como periodista deportivo y, de esa forma, consiguió empleo en una radio de Neuquén y credenciales de un diario local; posteriormente, trabajó en la Universidad del Comahue y, finalmente, se integró a los grupos de tareas que secuestraban referentes políticos y militantes, torturándolos para obtener información sobre sus contactos.

Cuando volvió la democracia a la Argentina, Guglielminetti se convirtió en parte de la custodia de Raúl Alfonsín, el flamante presidente electo, pero finalmente fue descubierto y expulsado del cargo.

Según Clarín, a partir del 2006, el represor comenzó a ser investigado por diferentes causas judiciales, incluyendo un atentado contra el diario Río Negro y su participación en los centros clandestinos de detención El Olimpo, Automotores Orletti y La Escuelita.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó su detención en la investigación por las torturas en Automotores Orletti, el centro que dirigía Aníbal Gordon donde solían enviarse a los detenidos uruguayos como parte del pacto establecido en el “Plan Cóndor”, un acuerdo entre los diferentes dictadores de Sudamérica que les permitía detener a los opositores políticos incluso cuando habían dejado su tierra natal.

Guglielminetti volvió a ser noticia cuando apareció entre los represores que recibieron la visita en prisión de un grupo de diputados libertarios. Tras este evento, comenzaron los problemas de salud del ex agente de inteligencia que le permitieron, en septiembre del año pasado, obtener permiso para cumplir su condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en su casa de Mercedes, donde murió este miércoles.