Aldo Abram sobre el nuevo IPC: “Cualquiera sea el índice no va a cambiar la tendencia”

El economista, Aldo Abram, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el reciente cambio en la metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual volvió a instalar el debate sobre inflación en Argentina.

Aldo Abram valoró positivamente la actualización de la canasta de consumo, basada en una nueva encuesta de hogares, al señalar que “es muy bueno el hecho de, luego de haber hecho una nueva encuesta, cuando la anterior era 2004”, ya que permite reflejar cambios profundos en los hábitos de consumo. En ese sentido, destacó que, “te van a dar una idea de cuáles son las grandes diferencias en términos de lo que se consumía en la Argentina en los sectores de ingresos medios hace 20 años, 21 años, a lo que es algo más reciente”.

El momento exacto para renovar el IPC

Asimismo, subrayó que el proceso se realizó con prudencia y sin apuros: “Me parece muy bien no haberlo apurado como pretendían algunos a la salida de este índice”. Según explicó, modificar la canasta en un contexto de fuerte baja inflacionaria habría generado sospechas: “Imaginate mostrar una caída como tuvimos en la inflación desde finales del 2023 a mediados del 2024 con un cambio de canasta, seguro que alguno hubiera salido a decir que se cambió la canasta para truchar los números”.

Sobre el impacto concreto del nuevo IPC, Abram afirmó que, “cualquiera sea el índice que conozcamos que surja de una nueva canasta no va a cambiar la tendencia”. Si bien admitió posibles diferencias marginales, aclaró que, “puede ser que haya un pequeño cambio de nivel, por ahí va a ser de décimas” y remarcó que, “las estimaciones que yo he visto que se han hecho no dan grandes diferencias”.

Las estimaciones para el mes de enero hablan de una desaceleración de la inflación

En cuanto a la evolución inmediata de los precios, señaló que incluso con el índice anterior ya se observa una desaceleración: “El índice de inflación este mes de enero está dando una desaceleración con respecto al mes de diciembre”. En su caso, indicó que, “nos está dando un 2,6%”, aunque mencionó que, “hay otras consultoras y otras ONGs que están dando una desaceleración mayor del 2,3%”.

El entrevistado explicó que la inflación de los últimos meses respondió al impacto de la depreciación del peso previa a las elecciones, cuando “lo que vos ves primero salta el dólar” y luego se trasladan los precios de “los alimentos, bebidas y todos los bienes comercializables”. Sin embargo, sostuvo que ese proceso ya se agotó y que “se tiene que empezar a dar esta desaceleración”.