“Los países que objetan el acuerdo tienen competencia directa con los sectores más eficientes del Mercosur”

El economista, Horacio Arana, en comunicación con Canal E, analizó la reciente judicialización del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea por parte del Parlamento Europeo, la cual volvió a poner en debate un proceso de negociación que lleva más de 25 años.

Para Horacio Arana, la objeción europea no resulta inesperada. “No creo que sea tan sorprendente el cuestionamiento porque hay países muy importantes que de entrada dijeron que no, Francia, Hungría, Polonia, Argentina, Austria e Irlanda”, explicó. Según detalló, la resistencia responde a intereses productivos concretos: “Claramente por temas que tienen que ver con la competitividad de su sector agropecuario, donde más miedo tienen”.

Dónde se verán reflejadas las facilidades del acuerdo

Asimismo, señaló que el conflicto surge porque el acuerdo avanzaría con mayor rapidez en el intercambio industrial. “Donde más rápidamente se produciría el acuerdo comercial para los bienes industriales”, indicó, mientras que los sectores agrícolas europeos quedarían expuestos a una competencia directa con el Mercosur.

Arana remarcó que los países que objetan el acuerdo son los que enfrentan una competencia más directa. “Los países que objetan el acuerdo son justamente los que tienen la competencia más directa con los sectores más eficientes del Mercosur”, afirmó. En contraste, explicó que para los países sudamericanos “en los bienes industriales habría planes de hasta 15 años de adaptación según el sector”.

Cuáles son los puntos a debatir

Además, aclaró que la aprobación parlamentaria no es el único paso pendiente: “Más allá de que el Parlamento Europeo lo apruebe, hay algunos temas específicos que de todas formas tienen que ser aprobados por cada uno de los parlamentos de los países”. Entre ellos, enumeró: “Cláusulas de protección a inversiones extranjeras directas, compras públicas, contratación estatal y sobre todo normas laborales y ambientales vinculantes”.

Uno de los puntos más sensibles del debate es el ambiental. El entrevistado señaló que, “hace mucho tiempo que Europa viene objetando la forma de producción de América Latina”. Sin embargo, destacó que el Mercosur tiene argumentos sólidos: “El sector agropecuario argentino, igual que el brasileño, claramente es muy eficiente en temas ambientales, con una gran captura de carbono”.

En ese sentido, llamó a coordinar estrategias regionales. “Sería conveniente que nos pongamos de acuerdo con Brasil sobre todo para pelear también en la Organización Mundial de Comercio estos temas”, advirtió.